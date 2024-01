Britney Spears si riattiva su Instagram/ Web in tilt: il ritorno, dopo l’addio alla musica

Britney Spears fa dietrofront su Instagram: che succede dopo l’addio alla musica?

A totale sconfessione dello spoiler last minute sul suo conto, Britney Spears rende noto di non aver alcuna intenzione di tornare alla musica per poi segnare il suo ritorno su Instagram. Il ritorno social avviene dopo il messaggio di sfogo che ha preoccupato i fan. Uno stato sul re dei social dove l’artista americana grida alle ultime fake news sul suo conto, scrivendo di non avere alcuna intenzione di tornare a fare musica da solo-artist e performer di influenza globale quale é stata per oltre due decadi , svelando inoltre di scrivere e comporre canzoni per terzi e come ghostwriter nell’ultimo periodo. Al messaggio di stop alle fake news, che potrebbe non rivelarsi il tanto attenzionato ritiro ufficiale della cantautrice statunitense dalle scene musicali visto il recente ruolo di ghostwriter, é poi seguita la disattivazione da Instagram del profilo social di Britney Spears.

"Lascia entrare Ascanio l'8 di gennaio": cosa significa?/ Il video del tormentone e la spiegazione

Tuttavia, come attenzionano i fan della reginetta del pop (a cui Lucia Ferrari ha dedicato ad Amici 23 una travolgente coreografia sulle note di Hold It against me) Britney Spears é tornata ad attivarsi sul re dei social. Il 2024 può quindi registrare il ritorno della popstar dalla tinta biondo platino su Instagram, seppur in una forma particolare e non propriamente pubblica, come quasi sicuramente il fandom di Britney Spears avrebbe sperato per lei.

Riccardo Zanotti: “Ecco come sono nati i Pinguini Tattici Nucleari…”/ “Ci sono state tante fregature”

L’addio alla musica non é definitivo? Il nuovo ruolo dell’artista

Britney Jean Spears, nel dettaglio, torna ad attivarsi su Instagram come profilo privato, i cui post sono quindi visibili all’occhio pubblico dei soli account follower e quindi i seguaci che la seguono.

Gli anni vissuti come vittima della conservatorship, “una tutela abusiva della libertà e del patrimonio” che la vincolava al volere dei tutori in quanto ritenuta dalla legge americana incapace di agire e in cui suo padre, nonché suo tutore legale, aveva il totale controllo su ogni aspetto della sue vita anche legato all’industria musicale, l’avrebbero portata a prendere questa decisione. Infatti, tra gli abusi subiti per anni a partire dal 2008, l’anno successivo al meltdown culminato nel 2007 in cui lei si rasava i capelli a zero, come l’essere stata costretta a lavorare e partecipare a show ed eventi contro la sua volontà, senza avere potere decisionale sulla gestione del suo patrimonio, l’hanno allontanata definitivamente dal mondo dell’industria musicale.

Edoardo Bennato/ L'incidente e il dramma della morte dell'ex compagna Paola Ferri

Di recente Britney Spears ha raggiunto l’upgrade di scrittrice di fama globale, svettando tra i libri best-seller secondo la top list stilata dal New York Times. Il libro memoir sulla sua verità dal titolo The woman in me racconta la serenità tanto ricercata negli anni, come persona e professionista nella lotta per la libertà e la normalità nella quotidianità, riconquistate dalla donna e artista pop dopo aver vinto la sua battaglia legale contro il padre e la conservatorship nel 2021.

Britney resta fedele alla passione per la musica, tanto da non rinunciare a scrivere per altri artisti. E chissà che non possa riaccendersi in lei la fiamma della voglia di tornare a fare la sua musica e di calcare di nuovo il palco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA