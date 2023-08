Britney Spears si riconcilia con il padre Jamie?/ La mossa a sorpresa della popstar: i rumors

Britney Spears si riconcilia con il padre? I rumors sulla popstar

Britney Spears ha ammesso di sentire la mancanza del padre e vorrebbe riconciliarsi con lui. Le ultime indiscrezioni sulla popstar, già nel vortice del gossip per la rottura con l’ex marito Sam Asghari, arrivano direttamente da TMZ. Il sito di gossip afferma che, per la serie mai dire mai, la cantante starebbe seriamente parlando di riconciliarsi con l’uomo che voleva mettere in prigione a causa della sua tutela: il padre, Jamie Spears.

Fonti con conoscenza diretta rivelano a TMZ che, dopo la rottura con Sam Asghari 3 settimane fa, la Spears vorrebbe riparare la relazione con suo padre. Sa che è malato, entra ed esce dall’ospedale da mesi, e non vuole il rimorso di aver aspettato troppo a lungo. L’uomo era in ospedale diversi mesi fa, quando i medici credevano che ci fosse qualcosa che non andava nei suoi reni. Si è invece scoperto che il vero problema erano le ginocchia: l’uomo aveva subito una sostituzione del ginocchio 16 anni fa e, in qualche modo, avrebbe sviluppato una terribile infezione.

Le condizioni di salute di Jamie Spears

Jamie Spears andrà di nuovo sotto i ferri venerdì, quando i medici lo sottoporranno ad operazione e cercheranno di eliminare l’infezione. Nonostante tutto, l’uomo avrebbe perso più di 25 chili e sarebbe estremamente magro, sempre secondo quanto rivelato da TMZ. Al momento l’unico membro della famiglia con cui sarebbe attualmente in contatto è il fratello di Britney Spears, Bryan, che ha trascorso del tempo di recente a casa sua. Il ragazzo avrebbe informato la cantante circa le condizioni di salute del padre.

Per quanto riguarda Jamie, invece, si vocifera che gradirebbe una riconciliazione con sua figlia. Fonti hanno riferito al sito di gossip che l’uomo non ha mai nutrito rancore nei suoi confronti, nonostante ciò che Britney ha detto su di lui sia dentro che fuori dal tribunale. Ci sarà una riconciliazione effettiva tra padre e figlia?

