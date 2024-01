Britney Spears: “Sono innamorata della nuova canzone di Justin Timberlake..”/ La dedica all’ex divide il web!

Britney Spears conquista la numero uno su iTunes, su scala global: esplode il caso Selfish, c’entra Justin Timberlake!

Britney Spears é l’indiscussa regina del Pop, con la nuova numero uno conseguita nella classifica iTunes mondiale, soffiata all’ex Justin Timberlake, punito in musica per un conto tra ex lasciato a lungo in sospeso. Reduce dal rilascio del nuovo singolo di successo “Selfish”, Justin Timberlake perde in poche ore quota e la numero uno ai vertici delle classifiche dei paesi nel mondo e la classifica mondiale iTunes passa nelle mani dell’ex fidanzata di lui, Britney Spears.

I fruitori di musica nel mondo non perdonano a Justin il dolore arrecato alla Santa del Pop, che ai tempi della loro lovestory ormai finita, la spingeva all’aborto dicendole apertamente che non avrebbe voluto un figlio indesiderato. E , in aggiunta, che non si sentiva pronto a diventare padre in giovane età. Una verità su cui lei fa luce tra i segreti svelati nel libro bestseller nella classifica dei libri stilata da The New York Times -“The woman in me“.

Da qui, quindi, il Pop punisce Justin Timberlake, come vorrebbe il karma a effetto boomerang di un male inferto che ritorna al mittente, consegnando a Britney Spears, lontana dalle scene musicali, il titolo di canzone più acquistata mondialmente con la numero uno nella classifica iTunes WorldWide Song Chart.

La dedica social di Britney Spears, indirizzata a Justin Timberlake, é un messaggio di scuse!

E la canzone da vendite record inaspettate, in data 29 gennaio 2024, é prima mondialmente su iTunes per il secondo giorno di fila, dopo aver conquistato il vertice nella classifica iTunes di almeno 40 Paesi nel mondo. Si tratta della vecchia “Selfish“, una canzone mai diventata singolo ufficiale estratta come bonus track dalla versione deluxe-edition dell’album datato 2011, “Femme Fatale”. Un brano di 13 anni fa che, guarda caso, porta lo stesso titolo della nuova canzone di Justin Timberlake, e non a caso serve sul piatto una fredda vendetta al principe del pop, detronizzandolo dal vertice delle classifiche iTunes. Il piano di una svolta choc nel segno del Pop, che ha come registi i fan di Britney Spears!

Ma non può mancare la reaction al traguardo raggiunto ai danni dell’ex Justin Timberlake, da parte di Britney Spears. Un post scritto a cuore aperto dalla cantante americana, ora regina indiscussa sovrana del Pop, a corredo di un video condiviso su Instagram che immortala Justin Timberlake mentre esegue un Medley di hit: “Voglio scusarmi per alcune delle cose che ho scritto nel mio libro -fa sapere la Santa del Pop-.Se ho offeso una delle persone a cui tengo veramente sono profondamente dispiaciuta… –poi prosegue la dedica all’ex che ora manda il web in tilt-. Volevo anche dire che sono innamorata della nuova canzone di Justin Timberlake “Selfish” È così bella e come mai ogni volta che vedo Justin e Jimmy insieme rido così tanto???”.

Nel frattempo, nel web, da una parte vi sono i supporter di Justin, i quali rivendicano il talento del beniamino, che non può essere cancellato da un “j’accuse”. D’altro canto, i fan della Santa non perdonano a Timberlake il dolore arrecato a Britney. Il risultato del caso Pop? La vecchia “Selfish” resta la canzone più acquistata su iTunes, su scala mondiale, per il secondo giorno di fila.

