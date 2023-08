Britney Spears: “Sono sotto choc…”/ Duro sfogo sul divorzio con Sam Asghari

Britney Spears, arriva la conferma della rottura con Sam Asghari: il messaggio social

Britney Spears può dirsi la regina indiscussa del global gossip, con la notizia e gli annessi continui aggiornamenti che si susseguono da giorni relativamente alla fine del matrimonio con Sam Asghari. Dopo la conferma social ripresa tra le Instagram stories da parte del modello persiano, é ora la popstar americana a confermare la rottura con Sam Asghari, in un post che la immortala mentre si lascia andare ad un ballo improvvisato. E la notizia della fine del terzo matrimonio di Britney Spears arriva da parte della americana in un post condiviso pubblicamente sul re dei social. A corredo di un video pubblicato su Instagram, l’artista rilascia delle dichiarazioni forti, dicendosi in stato di choc per la rottura con il modello.

“Come tutti sanno, io e Hesam non stiamo

più insieme… 6 anni sono tanti per stare con qualcuno quindi, sono un po’ scioccato ma… non sono qui per spiegare perché, onestamente non sono affari di nessuno!!! Ma non potevo più tenere il dolore per me più il dolore onestamente !!! In una sorta di telepatia sto ricevendo così tanti messaggi che mi sciolgono il cuore dagli amici e vi ringrazio!!! Sto giocando a fare la forte da troppo tempo e il mio Instagram può sembrare perfetto, ma è lontano dalla realtà e penso che lo sappiamo tutti!!!”, si legge tra le righe della caption di un nuovo video che Britney Spears condivide con il web via Instagram -. Mi piacerebbe mostrare le mie emozioni e le mie lacrime su come mi sento davvero, ma per qualche motivo ho sempre dovuto nascondere le mie debolezze!!!”. La popstar americana, quindi, non nasconde di sentirsi particolarmente fragile all’idea di dover accettare la rottura con Sam Asghari.

Britney Spears ricorda gli anni della conservatorship: la promessa

“Se non fossi il soldato forte di mio padre, verrei mandato in posti dove farmi sistemare dai medici!!! Ma é quel momento in cui avevo più bisogno della famiglia!!! Dovresti essere amato incondizionatamente … non a condizioni!!!!”, prosegue poi, ancora, il messaggio della popstar con chiari riferimenti al meltdown che lei aveva nel 2007, in seguito alla fine del matrimonio con Kevin Federline, che dal 2008 vedeva l’ex moglie sottoposta alla conservatorship, la tutela legale che la teneva vincolata al volere dei tutori perché giudicata incapace di agire.

“Così sarò più forte che posso e farò del mio meglio!!! E in realtà me la sto cavando maledettamente bene!!! -spiega in conclusione nel messaggio che conferma la rottura con Sam, Britney Spears, rassicurando tutti coloro i quali si dicono preoccupati delle sue condizioni di salute generale-. Comunque, buona giornata e non dimenticate di sorridere!!!”.

Insomma, la Santa del pop sembra così voler promettere a se stessa e a chi le vuole bene che non si farà abbattere dal dolore, per la separazione da Sam.











