Britney Spears, stop ai social dopo giorni di scandali: le immagini della BMW e i post sui lividi.

Per l’ennesima volta Britney Spears ha disattivato il suo profilo Instagram. Infatti, dalla giornata di domenica non si può più accedere alla sua pagina personale, tanto che spunta questo messaggio automatico: “Spiacenti, questa pagina non è disponibile per la visualizzazione“. Cosa sarà successo? Inutile dire che questa sparizione sta spaventando ancora i fan, soprattutto visti i precedenti sulla sua salute mentale.

In realtà potrebbe esserci una spiegazione valida: negli scorsi giorni Britney Spears è stata protagonista di una serie di polemiche dopo la diffusione di un video che la inquadrava a bordo della sua BMW mentre guidava in maniera a dir poco spericolata. La clip è stata pubblicata da Page Six e le immagini hanno subito fatto il giro dei social andando a far preoccupare la sua fanbase sulla sua incolumità. Ma non è finita qui: dopo il video della guida spericolata si aggiungono altri post che hanno preceduto la cancellazione dell’account, ecco di cosa si tratta.

Britney Spears, l’ex marito la accusa sui figli: “Era in piedi con un coltello in mano…“

Britney Spears aveva pubblicato alcune immagini preoccupanti prima di sparire: una mentre ballava, l’altra dove invece si mostra ricoperta di lividi e spiega di essere caduta dalle scale. Ma la chiusura del suo profilo arriva anche dopo le accuse del suo ex marito Kevin Federline, che in un libro ha raccontato alcuni episodi avvenuti durante la loro storia d’amore, accusandola di essere una persona instabile e infedele.

Oltretutto, nel libro parla anche di abuso di sostanze e di un episodio che ha spaventato i loro figli Jayden James e Sean Preston, i quali una notte si sarebbero svegliati trovando la mamma “in piedi sulla soglia della loro stanza, con un coltello in mano“. “Poi si girava e se ne andava senza spiegazioni”, continua l’ex marito: “Mi sentivo male per quello che stava passando. Era una persona che avevo amato. Una persona con cui avevo costruito una vita. La madre dei miei figli”. Al momento, solo il portavoce della cantante si è fatto sentire, dicendo che le accuse sono infondate.

