Britney Spears/ Spunta la data d’uscita del nuovo duetto con Elton John

Ha celebrato di recente la sua liberazione dalla conservatorship, l’istituto giuridico per cui dal 2008 fino al 2021 era giudicata incapace di agire in nome e per conto di se stessa ed era vincolata al volere dei tutori legali tra cui il padre Jamie Spears, e ora Britney Spears torna al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo è una grande novità in cantiere per la “Santa di Las Vegas”, ovvero il rilascio del nuovo singolo realizzato in collaborazione con il “baronetto del pop” nonché una delle leggende della musica britannica e internazionale, ovvero sir Elton John. Il singolo in cantiere per i due pop-artist, secondo le prime indiscrezioni riprese da Page six sarebbe una versione inedita e remix del brano originale di Elton John, Tiny Dancer, che quindi potrebbe essere riproposta in chiave dance-pop, complice lo stile sonoro che la cantante ha maturato nel corso degli anni e assunto in particolare con i suoi ultimi lavori, come gli ultimi due album rilasciati nell’industria musicale Femme Fatale, Britney Jean e Glory. E il rilascio del remix, così come emerge in rete in queste ore, è previsto per il corrente mese di agosto 2022.

La data di pubblicazione di Tiny Dancer remix trapela su Genius

Tiny Dancer veniva rilasciata per la prima volta nel 1971 e le aspettative generali sul nuovo rilascio tanto chiacchierato della versione remix sono piuttosto alte, rispetto ad una rivisitazione moderna dell’originale. Nel frattempo è spuntata in rete quella che viene indicata dai beninformati come la data del rilascio ufficiale del nuovo singolo, la collaborazione che Britney Spears ha a quanto pare inciso ed ultimato insieme ad Elton John in studio di registrazione. Il remix di “Tiny Dancer” in cantiere, (prodotto da watt), è stato aggiunto tra le nuove prossime uscite musicali sulla piattaforma del sito-web Genius, con la data di pubblicazione fissata per il 19 agosto 2022. Quindi, mancherebbe davvero poco al nuovo rilascio, che segnerà il ritorno sulle scene di Britney Spears a 6 anni di distanza dall’inizio della sua pausa dall’industria musicale.

