Britney Spears sta male? Un video dalla sua casa scatena dubbi sul suo stato mentale e sui social impazza la polemica.

Molto spesso Britney Spears finisce al centro del gossip, e non tanto per le sue azioni sul palco ma per la paura dei fan sul suo stato psicofisico. La cantante è finita al centro del dibattito dopo aver pubblicato un video da casa sua, dove si vede un grande disordine sullo sfondo mentre il suo cane cammina inquieto. Non solo, alcuni fan hanno subito visto che sul pavimento c’erano strane macchie, anche se non si è ancora capito cosa fossero. Certi utenti hanno pensato ad escrementi di cane e questo ha fatto salire il dubbio che la cantante non se la stia passando troppo bene.

Il filmato di Britney Spears ha fatto subito il giro del web e scatenato le più disparate speculazioni sullo stato di salute mentale dell’artista, che purtroppo in passato è stata provata da diverse problematiche. Eppure, lei ha voluto rispondere alle critiche con un post, mettendo a tacere tutti quelli che hanno dubitato di lei. Andiamo a vedere cos’ha scritto e perchè i suoi follower hanno ancora dei dubbi.

Britney Spears, fonti vicine parlano di un momento difficile: “Non si occupa dei cani“

“Chi mi ha giudicata deve vergognarsi, ero a casa mia in pigiama!“, ha detto Britney Spears sui social cercando di zittire le preoccupazioni dei fan. Allo stesso tempo ha voluto commentare pubblicamente un’immagine di Justin Bieber con il figlio Jack scrivendo “Adorabile”, quasi a spostare l’attenzione e a minimizzare la faccenda del video. E ancora, la cantante torna a ironizzare: “Sto pulendo casa come se non ci fosse un domani“. Di certo, i fan che la conoscono da tanto tempo non sono convinti che vada davvero tutto bene, anzi, fonti vicine alla cantante secondo quanto ha riportato Page Six e il Daily Mail, hanno scritto tali parole: “La sua casa è un disastro. Non si occupa dei suoi cani e non ha nessuno che pulisca per lei ogni giorno. Non si comporta come un’adulta“. Cosa le sta succedendo?