Britney Spears supera 1 miliardo di stream/ Il traguardo su Spotify

Britney Spears raggiunge un nuovo record, su Spotify Global!

Britney Spears raggiunge un nuovo ed importante traguardo nella music farm, aggiungendosi alle stelle che nel firmamento del pop superano la cifra di un miliardo di stream su Spotify. La piattaforma musicale dedicata a stream e streamer, ossia il servizio online che permette le riproduzioni in ascolto ai fruitori di musica, registra un nuovo record per la reginetta del pop, sulla scia del rilascio di Mind your business.

Quest’ultimo é il titolo del nuovo singolo in duetto con will.i.am, che Britney Spears ha rilasciato il 21 luglio 2023 su tutte le piattaforme musicali e che tra gli altri traguardi -al debutto- già registra la #1 su iTunes in almeno 27 Paesi, nella classifica generale, e la #1 in oltre 30 Paesi, nella classifica Pop.

E tra i vari traguardi, nel mezzo della nuova polemica web che coinvolge Mind your business, la vecchia hit di Britney Spears dal titolo Toxic diventa intanto un thread di discussione via social. In particolare sul popolare re dei trend, Twitter, viene ora condiviso in onore del tormentone di risonanza international il servizio di CNN, sul traguardo di Toxic: con la “vecchia” hit rilasciata nel 2004, tra le tracce del quarto album di studio della cantante americana, Britney Spears supera la cifra esponenziale di 1 miliardo di ascolti in riproduzione su Spotify Global. Un nuovo traguardo importante che conferma la popstar e figlia metaforica di Michael Jackson e Madonna come la reginetta del Pop su scala globale, nelle ultime decadi di storia della musica!

CNN celebra il traguardo della Santa del Pop

Il servizio diffuso da CNN su Twitter é intanto uno dei cinguettii più virali via social, in un tripudio di interazioni a suon di condivisioni, commenti e like di supporto dei fan per la bionda cantautrice americana. Non a caso, tra i fan della popstar, c’é chi intanto si auspica il rilascio di un nuovo album della cantante che possa rivelarsi il sequel del fortunato In the zone, in termini di influenza esercitata negli anni, nel firmamento del Pop e oltre.













