Britney Spears torna libera/ “La mia famiglia dovrebbe essere in carcere”

Britney Spears è finalmente libera. Dal 2008, Britney Spears era controllata totalmente dal suo padre, anche e soprattutto dal punto di vista economico. Dopo 13 anni, la Corte Superiore di Los Angeles ha chiuso definitivamente la custodia del padre Jamie. Dopo la conferma ufficiale, Britney ha scritto sui suoi social: “Il giorno più bello” e in piazza i suoi fan si sono scatenati nei festeggiamenti. Il giudice Brenda Penny ha dichiarato: “La conservatorship della persona e del patrimonio di Britney, non è più richiesta” mettendo fine a un doloroso capitolo. Britney Spears si è confidata su Instagram dichiarando di essersi potuta concedere delle libertà che sembravano un sogno: “Sono stata in trappola per 13 anni. Ora sono grata per ogni giorno che vivo libera di essere capace di poter confrontare delle cose semplici, come delle candele. Saranno cose scontate per molti, ma per me adesso è un grosso cambiamento”.

Britney ha poi rivolto un pensiero ai suoi fan che in questi anni hanno lottato accanto a lei fondando il movimento #FreeBritney: “La mia voce è stata silenziata e per così tanto tempo sono stata minacciata. Non mi facevano parlare, non potevo dire nulla. Voi fan avete capito cosa mi stava accadendo, avete portato tutto alla luce e all’attenzione del pubblico. Vi devo tutto, mi avete salvato la vita al 100%”.

Britney Spears al vetriolo con la sua famiglia: “Ancora oggi mi sveglio e penso…”

Britney Spears ha poi attaccato la sua famiglia. La cantante è convinta che i suoi familiari dovrebbero stare in carcere per il male che le hanno arrecato. Britney è al vetriolo nei loro confronti e scrive: “Ancora oggi mi sveglio e penso a quello che la mia famiglia mi ha fatto. È stato umiliante e degradante. Non voglio contemplare tutte le cose che hanno fatto e per le quali dovrebbero essere in carcere adesso. Sì, inclusa mia madre che va in chiesa a pregare. Non posso dimenticare”. La popstar ha poi fatto un annuncio social.

Britney Spears è pronta a diventare di nuovo madre. La popstar ha comunicato la possibile lieta notizia ai propri fan Instagram. “Sto pensando di avere un altro bambino !!!”, ha scritto entusiasta Britney. Ha poi concluso aggiungendo che le piacerebbe fosse una femminuccia: “Chissà se questa volta sarà una femminuccia…. è in punta di piedi per raggiungere qualcosa… questo è sicuro”. Sam Asghari, da anni compagno della cantante nonché annunciato futuro sposo, ha così risposto: “Spero che abbia dei polpacci così belli! Genetica che non verrebbe da me”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA