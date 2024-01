Britney Spears, “Toxic” é il miglior video musicale di sempre/ Il traguardo, dopo l’addio alla musica

Britney Spears si disattiva da Instagram: il web la celebra per il traguardo di Toxic

Nelle ore segnate dal lutto per la morte del ballerino Michael Stein, Britney Spears celebra il ventennale di Toxic con un nuovo riconoscimento targato Vogue! Via social la reginetta del pop é ora un hashtag e thread di discussione accesa di tendenza, in particolare sull’ex Twitter, X, per la ricorrenza dell’anniversario del singolo e il video ufficiale, Toxic. Il rilascio del singolo dal titolo Toxic, la hit pop per antonomasia che la storia della musica possa ricordare, avveniva il 13 gennaio 2004 con il brano estratto dall’album In the zone di Britney Spears. Nella stessa data, sulle reti MTV, su scala globale, andava in onda la première del video musicale di Toxic con il canonico “making of the video”, ossia una carrellata di immagini estrapolate dalle registrazioni nella preparazione sul set del del videoclip finale. Il risultato del video di Toxic, diretto dal videodirector di fama global Joseph Kahn, può dirsi a dir poco memorabile. Il video in favore al singolo Toxic vanta infatti la vittoria di un Grammy Award, il Best Dance Recording, per la migliore choreo alla 47esima edizione dei Grammy Awards. Un traguardo che Britney Spears ha raggiunto prestandosi come icona nei vari cambi scenografici, vestendo i panni di diversi ruoli, fino a diventare un una sola choreo di più sequenze una donna sempre nuova. Da una bionda hostess di volo, a una motociclista dalla chioma rossa, passando per una mora strega. Toxic é la testimonianza videografica, nelle ore del suo ventennale, che Britney Spears sia l’indiscussa icona del Pop per antonomasia, in primis per la sua capacità di trasformismo manifesta nel rivoluzionare l’educazione fisica della musica con le tendenze dettate a colpi di passi di danza.

Non a caso, complice un acrobatico backflip, il salto all’indietro sui tacchi che una Britney Spears con indosso una parrucca di capelli rossi registra sul set, Toxic é ancora oggi una delle video-scene più visualizzate e che fanno del videoclip integrale uno dei più apprezzati di sempre, in particolare sulla piattaforma YouTube.

E mentre il suo profilo Instagram risulta disattivato, dopo lo sfogo sul re dei social -in cui minaccerebbe un addio definitivo alla musica- e la morte dell’ex ballerino nel corpo di ballo al Britney:Piece of me, Michael Stein, Britney Spears ottiene ora un nuovo ed importante riconoscimento. Ebbene sí. Il video musicale di Toxic é eletto come il miglior video Pop di sempre, secondo la sentenza della critica di Vogue.

Vogue names Toxic by Britney Spears as the greatest pop video ever made. pic.twitter.com/IotQoKV2FH — Britney Stan ✨ (@BritneyTheStan) January 12, 2024

Britney Spears non si ritira ufficialmente dalle scene?

Nella settimana corrente, inoltre, Britney Spears celebra anche il 25esimo anniversario del singolo di debutto in musica datato 1998, estratto dal primo album omonimo certificato disco di diamante per le vendite musicali RIIA negli USA. Si tratta di Baby One more time, a cui la cantautrice statunitense dedica nello stock del suo Official Britney Spears Store una nuova linea di vari gadget, perlopiù un vestiario in perfetto pop style. E non solo. Perché nel frattempo il libro memoir “The woman in me” consacra Britney Spears come una popstar bestseller al debutto di scrittrice con oltre due milioni di copie vendute negli USA: “Grazie ai fan, che hanno sostenuto me e la mia storia”, scrive Britney Spears mostrando la gratitudine verso il fandom, prima di disattivare l’account Instagram dopo lo sfogo di quello che il gossip attenziona come un possibile ritiro annunciato dalle scene.

A prima firma Il sussidiario.net, dunque, il sentiment allo stato dell’arte é che la Santa del Pop non abbia realmente messo un punto definitivo alla sua carriera. Dal momento che lei ha disattivato l’account di Instagram -dove nel post di sfogo rivela di lavorare da un po’ come ghostwriter e che “non tornerò all’industria musicale”. Come un dietrofront, quello sospetto di Britney Spears, nel voler ritornare sui suoi passi e perché no alle scene della musica, per la gioia dei fan che da tempo le chiedono il ritorno per la salvezza del Pop. Che il nuovo passo della popstar, prima del gran ritorno, sia una riapparizione con tabula rasa dei vecchi post, come lo sfogo, sul re dei social? Visto il successo del libro dal recente rilascio, non può dirsi un’ipotesi azzardata.

#TheWomanInMe by Britney Spears has officially sold more than 2 million copies in the United States since release. Britney said in a statement, “My book has officially sold over 2 million copies in the US!!! Thank you to all the fans who have supported me and my story. Love you… pic.twitter.com/tax4ps0qFe — Britney Stan ✨ (@BritneyTheStan) January 11, 2024













