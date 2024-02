Britney Spears, trapela in rete la cover sulle note di Whitney Houston/ Fan in visibilio!

Britney Spears, trapela on line la cover sulle note di Whitney Houston

Anche se ha minacciato l’addio alle scene scrivendo via Instagram che non ritornerebbe alla musica, Britney Spears diventa un thread musicale dando voce a Whitney Houston. É finalmente online la full edition di una cover personalizzata che una giovanissima Britney Spears realizzava in passato, in una sessione di registrazione datata, che qualche anno fa finiva in un primo leak di pochi secondi. Un contenuto che diveniva di influenza mondiale, circolando via social e nel resto del web, dando così vita alla richiesta incessante per il leak integrale della emozionante registrazione otiginale di una predestinata icona della musica agli esordi che rende omaggio ad una veterana.

Si tratta della cover di I have nothing, un pezzo della cantante statunitense Whitney Houston e terzo singolo estratto da The Bodyguard, colonna sonora del film Guardia del corpo del 1992, che nella sua versione finita in queste ore nel leak integrale in pasto ai fruitori di musica nel web -per mano di una fan di Queen B, Marissa Selena- vede la voce contralto e quintessenza del Pop, Britney Spears, prestarsi alla musica della cantante soprano-lirico spinto e regina indiscussa del soul.

Il leak integrale diventa virale

La full version della cover di Britney Spears sulle note di Whitney Houston fa ora incetta di interazioni a dir poco entusiaste nel web, che in particolare si registrano da parte dei fan per la reginetta del pop. La cover di Britney Spears che canta Whitney Houston e incanta il mondo sarebbe stata la candidatura della prima al cospetto del giudizio della casa discografica Jive Records, che avrebbe preceduto la firma del contratto per l’inizio in carriera con il singolo di fama mondiale, Baby One More Time. Britney Spears sarebbe stata all’epoca una teenager sognante nella speranza di intraprendere una carriera musicale, ignara che di lì a poco avrebbe segnato la storia della musica per sempre. A partire dal singolo di debutto, Baby One More Time, divenuto in poco tempo, subito dopo il rilascio nel 1998, una hit su scala mondiale. “C’é solo una sola Britney Spears”, si legge intanto tra i commenti social più aggreganti su X, relativamente al content del leak più virale del momento condiviso online da molti utenti, in particolare il web journal Breathe-heavy.

Nel frattempo, intanto, può dirsi un successo global il debutto del film Crossroads su Netflix, per The legendary Miss Britney Spears…

Listen to Britney Spears' cover of Whitney Houston's "I Have Nothing." A fan who goes by the name Marissa Selena obtained a tape recording of it. According to Marissa, she played the tape, recorded it, then uploaded that version (what you're listening to now). In it, you can… pic.twitter.com/5fAhG3yrkn — BreatheHeavy (@breatheheavycom) February 19, 2024













