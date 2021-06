Britney Spears/ Udienza in tribunale e nuovi file “Spaventata dal padre e sfruttata”

Britney Spears si prepara a rompere il silenzio in merito alla battaglia legale che la vede protagonista contro il padre, suo tutore legale per tanto tempo e gestore delle sue finanze. L’assenza dalle scene musicali della popstar sarebbe dovuta anche a questi problemi, lei non ne ha mai proferito parola ma da alcuni documenti presentati dal legale Jodi Montgomery si evince che Britney non tornerà a lavorare finché non si sarà liberata della tutela paterna. Il suo caso rimbalza sul web in tutto il mondo, tant’è che i fan hanno dato vita al movimento #FreeBritney proprio come forma di protesta verso la presunta tutela abusiva a cui sarebbe sottoposta la cantante.

Oggi è finalmente attesa in tribunale a Los Angeles per dire la sua durante l’udienza voluta da lei e accettata dal giudice della Corte Superiore Brenda Penny. Ma intanto continuano ad arrivare notizie inedite, una delle ultime è stata resa nota dal New York Times con la pubblicazione di documenti che testimoniano che l’artista starebbe tentando da diversi anni di riprendere in mano le proprie attività, da molto più tempo di quanto si pensasse.

I dubbi di Britney Spears sulla tutela del padre

I file esclusivi che il New York Times ha pubblicato gettano una nuova luce sulla vicenda di Britney Spears e il padre Jamie. Si sa che la tutela è iniziata ufficialmente nel 2008 quando la cantante venne ricoverata a seguito dei problemi di salute e di stabilità mentale, in seguito fu affidata al padre, raccontato come “una figura controversa” nel documentario “Framing Britney Spears” uscito nel 2021. Secondo i recenti documenti del NYT, però, la popstar ha iniziato già nel 2014 ad esprimere dei forti dubbi sulla situazione che stava vivendo dicendosi spaventata.

In più, in un rapporto del 2016, si legge che la Spears sentisse come “la sensazione che la tutela sia diventata uno strumento oppressivo e di controllo contro di lei“. Stufa di essere sfruttata, Britney avrebbe anche dichiarato di essere “quella che lavora e guadagna, ma tutti intorno a lei sono sul suo libro paga”. Sempre stando ai file, nel 2013 guadagnò milioni di dollari e gliene vennero concessi solo duemila a settimana. Nonostante tutte queste testimonianze, la corte decise che era nel suo interesse che la tutela legale rimanesse nelle mani del padre.



