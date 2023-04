Britney Spears: “Uscirà in autunno…”/ Web in tilt per lo spoiler del memoir

Britney Spears verso il rilascio del memoir: arriva l’opera scritta di Britney Spears

Britney Spears si prepara per il rilascio del memoir che scuoterà l’opinione pubblica, o almeno questo é lo spoiler di risonanza global di Page Six che manda il web in tilt. Secondo una fonte insider, vicina agli addetti ai lavori del memoir della reginetta del pop, Britney Spears, il rilascio dell’opera scritta é previsto “in autunno”, poco prima delle vacanze del Santo Natale 2023. L’insider, così come meticolosamente riprendono le cronache rosa del portale web Page Six, inoltre non lesina delle ulteriori indiscrezioni sull’uscita attesa del 2023 dai fruitori di musica Pop nel mondo.

“Il libro di Britney è la storia di un trionfo. Troveranno spazio i suoi momenti più vulnerabili, la sua infanzia, il suo essere una ragazzina con grandi sogni, la sua rottura con Justin Timberlake, il momento in cui si è rasata i capelli e la sua battaglia contro la sua famiglia per la tutela”, si apprende dall’anticipazione, che in anonimato giunge al mondo. Il libro di memorie autobiografiche della “Santa del Pop”, quindi, scriverebbe al globo intero della storia di una star sopravvissuta allo star-system: dalla lovestory finita male con il principe del Pop Justin Timberlake alla battaglia legale avviata contro la famiglia e per la libertà dalla conservatorship, l’istituto giuridico per cui la popstar americana era giudicata incapace di agire e pertanto sottoposta alla tutela dei “conservators”, tra cui il padre Jamie Spears. «É una storia di sopravvivenza, di come ha trovato la via d’uscita dalla conservatorship per trovare la felicità con il marito Sam Ashgari», si apprende inoltre dallo spoiler del momento, a suon di riferimenti romantici al terzo matrimonio con il modello persiano della Santa di Las Vegas (la città del peccato ha istituito una giornata festiva dedicata al contributo artistico e all’influenza esercitati da Britney nello showbiz, che ricorre il 5 novembre di ogni anno, ndr).

Un accordo economico da record, per il memoir di Britney Spears: le reaction web

Ma non é tutto. Da New York Post si apprende inoltre che per la realizzazione del memoir Britney Spears avrebbe avviato una collaborazione con il ghostwriter Sam Lansky, noto romanziere e giornalista che vanta collaborazioni con The Atlantic, New York Magazine, Time e ha curato il profilo di celebrity del calibro di Madonna, Nicki Minaj e Adele. Il libro di memorie, “brutalmente onesto”, che potrebbe valere a Britney la cifra stellare di 15 milioni di dollari (preannunciato tra i più alti accordi economici che la storia editoriale ricordi, paragonabile al compenso richiesto da Barack e Michelle Obama ndr), sarebbe pubblicato dalla casa editrice Simon & Schuster, che si direbbe letteralmente “on cloud nine” (al settimo cielo ed elettrizzato) in vista del rilascio tanto atteso. Non a caso, intanto, il popolo del web registra innumerevoli reaction a caldo sul memoir all’orizzonte.

“E noi staremo a leggere…”, “E il trono di Madonna trema”, si legge tra i commenti social degli utenti più aggreganti del momento su TikTok. E poi c’é chi si chiederebbe se Britney Spears abbia mai dimenticato l’ex storico: “Perché mai il libro dovrebbe parlare di Justin Timberlake?”. “Non ci meritiamo Britney Spears“, grida poi un utente tra i fan più sfegatati della Santa del Pop.

Britney Spears’ brutally honest memoir will be released this fall. It’s described as “inspiring” & will “shake world.” Spears will open up about her childhood, breakup with Justin Timberlake, her head-shaving moment, conservatorship & finding happiness with husband Sam Asghari. pic.twitter.com/MVQYzst5mX — Buzzing Pop (@BuzzingPop) April 14, 2023













