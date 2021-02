Britney Spears, vittoria legale contro il padre/ Non gestirà più da solo i suoi soldi

Prima importante vittoria legale da parte della popstar Britney Spears nei confronti del padre Jamie. I due sono in lotta da anni per il controllo del milionario patrimonio dell’artista 39enne, e nella giornata di ieri la bionda di “Ops i did it again” ha compiuto un netto passo avanti verso la libertà economica: la giudice Brenda Penny, come riferisce Repubblica, ha infatti concesso la non esclusività del padre sulla gestione dei soldi della stessa Britney Spears. Jamie, che voleva gestire il patrimonio della cantante in assoluta autonomia, continuerà ad avere voce in capitolo sulle decisioni personali dell’artista, ma dovrà ora collaborare obbligatoriamente con la Bessemer Trust, società che si occupa di servizi finanziari.

Una battaglia legale che va avanti da più di 10 anni, precisamente dal 2008, da quando Spears padre controlla tutti gli aspetti della vita pubblica della figlia: il 17 marzo e il 27 aprile ci saranno le prossime udienze, da cui si capirà meglio come evolverà la situazione.

BRITNEY SPEARSI: UNA LUNGA BATTAGLIA LEGALE COL PADRE

Di pari passo alla battaglia legale è cresciuto a dismisura il popolo composto dai fan di Britney Spears, che in questi anni ha più volte rilanciato l’hashtag #FreeBritney (liberate Britney), divenuto nuovamente virale proprio nelle scorse ore, in concomitanza con l’udienza di cui sopra. Jamie Spears è diventato il tutore legale del patrimonio della figlia dal 2008, e per lo stesso ruolo pare venga pagato 130mila dollari all’anno; una decisione che era stata presa dopo che la stessa artista, 13 anni fa, subì un crollo psicofisico, con la foto della famosa testa rasata di una Britney Spears irriconoscibile che aveva fatto il giro del mondo. In quel periodo la cantante finì in un ospedale psichiatrico, perdendo anche la custodia dei figli, ma dopo un periodo di “internamento” la stessa si è gradualmente ripresa. L’anno scorso il suo legale, Samuel Ingham III, aveva dichiarato come la sua assistita fosse “fortemente contraria” alla tutela paterna, minacciando di non esibirsi più un pubblico se la situazione non fosse cambiata. Il patrimonio della cantante viene valutato circa 60 milioni di dollari.

