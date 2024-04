Britney Spears vuole il terzo figlio da single/ Web in tilt per il gossip bomba!

Britney Spears, rispunta il sogno di maternità: la popstar sognerebbe di avere il terzo figlio

Mentre i fandom nel mondo la esortano al ritorno nell’industria musicale, la Santa del Pop Britney Spears sogna di avere il terzo figlio, da donna single e già mamma bis, diventando così un thread di discussione social. Dopo i figli avuti dal secondo ex marito Kevin Federline, Sean Preston e Jayden James, la cantautrice icona nell’educazione fisica del pop di risonanza global vorrebbe proseguire il progetto di mettere su famiglia, dal momento che ha il cuore libero. Questo é il pettegolezzo da prendersi con le pinze, al di là del fatto che lei sia reduce dalla fine del matrimonio che l’ha vincolata per pochi mesi al modello persiano e di molti anni più giovane, San Asghari. La Santa del Pop vorrebbe avere il terzo figlio, e unitamente a questo suo desiderio si auspicherebbe anche di trovare l’uomo giusto, per concepire il nascituro. Per la serie, il ritorno alla musica può ancora attendere.

Mentre trapela online l’immagine inedita di quella che potrebbe presto ufficializzarli come la cover del sequel del suo libro record di incassi su Amazon nel mondo, The woman in me, il nuovo gossip sulla vita intima e la voglia di maternità di Britney Spears si fa virale a mezzo social.

Questo complice la dichiarazione di un insider, una fonte vicina alla cantante che si é concessa ai microfoni del giornale Life & Style. La popstar 42enne non aspetterebbe altro che innamorarsi e avere il terzo figlio.

“Britney è convinta che ciò di cui ha bisogno in questo momento è avere un bambino”, si apprende dalla resa testimonianza dell’insider. Ma non é tutto. La Santa del Pop torna quindi a far parlare di sé, con il gossip che prosegue intimista: “Tutto quello che vuole è trovare un fusto dal sangue caldo con buoni geni che possa fungere da donatore di sperma.”. La popstar dallo sguardo da cerbiatta é già mamma bis dei figli Sean, 18 anni, e Jayden, 17 anni, i quali vivono lontani da lei con il padre, Kevin Federline, alle Hawaii.

Le verità del gossip bomba sul desiderio di Britney Spears

“Britney Spears ha la tendenza ad attrarre le persone sbagliate”, prosegue poi la verità dell’insider, aggiungendo inoltre che dei potenziali donatori di geni -nell’ipotesi di una nascita voluta con la fecondazione assistita- potrebbero farsi avanti e sfruttare il desiderio di Britney Spears, per un mero tornaconto economico. Ragion per cui la popstar potrebbe rivelarsi in serio pericolo di imbattersi in qualche incontro spiacevole: “Ognuno di questi ragazzi a cui sta facendo l’audizione potrebbe rivelarsi un altro utente intenzionato a ottenere i suoi soldi. Non ci sta riflettendo.”.

