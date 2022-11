Britney Spears:”Tutela? Era come se mio padre volesse uccidermi”/ “Costretta a lavorare”

Britney Spears torna allo scoperto e lo fa sfogandosi attraverso un post social. Nel mirino, come ormai è noto, vi è il padre Jamie, che per 13 anni, fino a circa un anno fa, ha avuto la tutela del patrimonio della pop star americana, ritenuta non in grado di amministrare i suoi denari. Dopo una lunghissima battaglia legale alla fine Britney Spears ha avuto la meglio, e nelle scorse ore ha deciso di tornare sull’argomento, attraverso un lungo post pubblicato su Instagram con tanto di immancabile immagine sexy.

"Britney Spears, nonno June uccise moglie Jean?"/ NY Magazine: "Era violento..."

«È stato come se mio padre avesse tentato di uccidermi – sottolinea la 40enne vincitrice di un Grammy – Ne ho parlato diverse volte, ho le prove ed i testimoni di ciò che ha fatto». Britney Spears spiega di essere stata costretta a lavorare “sette giorni su sette”, incassando ben 137,7 milioni di dollari a Las Vegas fra il 2013 e il 2017, con l’aggiunta poi di un infinito tour nel 2018 da ben 31 date. «Ho le prove di tutto questo – ha proseguito ancora la cantante di Oops i did it again – ne ho parlato in diretta in tribunale durante il Covid (il 23 giugno 2021). Mia madre ha riso e ha detto: “Sono così felice che questa volta il giudice non ti abbia tenuto in piedi per tre ore nella tua stanza e poi ti abbia cancellato come ha fatto l’ultima volta”». L’artista sarebbe stata quindi in qualche modo costretta dal padre a lavorare per incassare soldi, che la stessa non poteva amministrare e non aveva nelle sue disponibilità, ed ha deciso di pubblicare tale post/sfogo in favore di tutte le persone che hanno vissuto la sua stessa situazione.

Britney Spears, bersaglio Iran per il grido di libertà #MahsaAmini/ Web in fiamme

BRITNEY SPEARS: “CHIUNQUE SI FOSSE TROVATO NELLA MIA SITUAZIONE NON CE L’AVREBBE FATTA”

La cantante, infatti, vuole “porre fine al sistema” e si dice speranzosa che le persone coinvolte non “se ne escano come se non avessero fatto nulla”. E ancora: «Credo davvero che chiunque si sia trovato in quella situazione non ce l’avrebbe mai fatta. Se fossi stata apprezzata e rispettata, mio padre sarebbe stato rinchiuso in due secondi! La gente dice che dovrei sborsare un sacco di soldi per dimostrare che queste accuse sono vere! Non spenderò mai altri soldi e non andrò mai in tribunale per vedere se mio padre verrà condannato! Ho scelto di sorridere e di sbatterlo in faccia alla mia famiglia fino al giorno della mia morte».

Britney Spears: "Schiaffeggiata da mia madre"/ La notte brava con Paris Hilton e...

Britney Spears ha ottenuto il suo bancomat per la prima volta in 13 anni lo scorso 19 ottobre 2021: «Spero che solo pochi possano capire come ci si sente nell’aspettare in fila con un uomo sempre davanti a te che ti fa da fantasma e acquista cose per conto tuo. Ho tremato per 15 minuti quando ho fatto il primo acquisto in totale libertà. Come osa uno Stato o una nazione concedere a un uomo o a una donna il diritto di usare i miei beni a mio nome?».











© RIPRODUZIONE RISERVATA