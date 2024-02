Britney Theriot, nuova fidanzata Russell Crowe/ La prima vera storia dopo il divorzio da Danielle Spencer

Britney Theriot fidanzata di Russell Crowe: un amore nato fuori dal set

Britney Theriot è la nuova fidanzata di Russell Crowe, l’attore celebre in tutto il mondo per il film “Il gladiatore”. Per la presentazione ufficiale l’attore non poteva scegliere città migliore: Roma. Del resto Russell Crowe è legatissimo alla città eterna, capitale d’Italia; una città che gli ha cambiato la vita visto e in cui ritorna tutte le volte che può essendoci davvero legatissimo. In occasione del red carpet per la presentazione del suo ultimo film “Poker Face” alla Festa del cinema di Roma 2022, l’attore americano ha pensato bene di presentare al mondo la sua nuova e bellissima compagna. Si tratta di Britney Theriot, una giovane donna di 31 anni della Louisiana. Dopo aver conseguito la laura in Ingegneria elettronica presso Louisiana State University, Britney si è dedicata anche al cinema. Proprio sul set cinematografico del film ” Broken City”, film thriller diretto da Allen Hughes, l’aspirante attrice ha conosciuto il divo di Hollywood.

Russell Crowe sul palco di Sanremo 2024 dopo 23 anni/ Canterà Let Your Light Shine con i Gentlemen Barbers

Tra i due all’inizio è stata solo una bella amicizia, ma nel tempo il sentimento si è trasformato in qualcosa di speciale fino all’innamoramento. Stando ai ben informati, i due sarebbero diventati una coppia da metà 2020, ma solo a novembre scorso hanno deciso di confermare ed ufficializzare la loro unione paparazzati dal Daily Mail sul campo da tennis di Sydney.

Ospiti Sanremo 2024, giovedì 8 febbraio/ Russell Crowe, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti

Britney Theriot e Russell Crowe: l’attore sceglie Roma per presentare la fidanzata al mondo intero

L’unione tra Russell Crowe e la fidanzata Britney Theriot prosegue a gonfie vele. I due hanno in comune tantissime passioni, tra cui meritano una menzione speciale: tennis, bici e natura. Durante questi 4 anni d’amore, infatti, i due sono stati paparazzati dalla stampa insieme proprio intenti a condividere queste loro grandissime passione. La prima paparazzata è stata su un campo da tennis e poi durante una bicicletta in Australia e successivamente per le strade di Dublino dove l’attore era impegnato nelle riprese del film “The Pope’s Exorcist”.

Simona Izzo la spara grossa contro Russell Crowe: "Irriconoscibile"/ Alberto Matano basito: "Non dirlo"

Tra le tutte le foto finora pubblicate tra Russell Crowe e la fidanzata Britney Theriot però una ha un valoro speciale. Si tratta di un selfie che l’attore premio Oscar ha scattato durante una vacanza a Roma con i figli. Davanti al Colosseo, l’attore si è immortalato con i suoi figli e con la nuova fidanzata Britney Theriot postando la foto sui social e scrivendo: “ho portato i miei ragazzi a vedere il mio veccio ufficio”. Per l’attore si tratta della prima storia d’amore importante dopo il divorzio dalla ex moglie Danielle Spencer.











© RIPRODUZIONE RISERVATA