Britt Ekland pentita dai ritocchi/ “Mio aspetto distrutto dal collagene bovino”

L’attrice Britt Ekland, nota tra le altre cose per aver indossato i panni della ex bond girl in 007 L’uomo dalla pistola d’oro in coppia con Roger Moore, ha trascorso un’intera esistenza da bella, bionda e formosa. Il prossimo ottobre compirà i suoi primi 79 anni ma adesso, guardandosi allo specchio, non si dice più soddisfatta come un tempo. In una intervista alla rivista inglese Magazin platinun – ripresa da Il Messaggero – la Ekland ha ammesso: “Non mi farei mai più manipolare il mio viso. Sono venti anni che inietto sostanze per cancellare tutti i filler che ho voluto durante la mia vita. Ho pagato migliaia di iniezioni per riparare i danni e non sono riuscita a sciogliere tutto quello che ancora si vede. Tutto questo ha rovinato la mia esistenza e la mia carriera”. L’attrice si è dunque pentita di aver fatto da giovane alcuni ritocchini estetici e vuole lanciare un messaggio proprio a chi “non sa fermarsi e poi si pente”.

Quindi punta il dito verso coloro che a suo dire sarebbero esempi da non seguire come ad esempio Donatella Versace o Madonna e Nicole Kidman. Oggi è pronta a fare una pesante autocritica ed ammette: “Il mio aspetto è distrutto. Oltre una ventina di anni fa un grande luminare di Parigi mi convinse a spianare le rughe e rimodellare il viso con il collagene bovino. Esiti disastrosi. Sono stata costretta a sottopormi per molto tempo a infiltrazioni di cortisone molto dolorose. E il risultato non è certo dei migliori”.

BRITT EKLAND PENTITA DAI RITOCCHI ESTETICI: NON È L’UNICA

Oggi Britt Ekland cerca ancora di porre rimedio agli eccessivi ritocchi estetici e proprio il suo aspetto non più naturale l’ha spinta a parlare ed a denunciare in prima persona. Non mancano i rimpianti e le confessioni: “mi sono sempre tinta i capelli perché il grigio fuori è il grigio dentro”. Tra gli esempi da seguire, a suo dire, la quasi coetanea Helen Mirren di 76 anni. Britt Ekland tuttavia non è la sola ad essersi pentita dei ritocchi di chirurgia estetica. In passato lo avevano già fatto colleghe del calibro di Cameron Diaz che aveva detto: “I trattamenti hanno cambiato il mio viso in modo strano”. Anche Gwyneth Paltrow aveva aggiunto: “Proverei di tutto, ma non rifarei più il botox perché avevo un aspetto folle”. Tra le altre pentite dell’ultimo ora anche Kylie Jenner, la minore delle sorelle Kardashian che aveva confessato: “Ho iniziato troppo presto a fare i ritocchini, a 15 anni la bocca. Un ragazzo mi disse che avevo le labbra troppo piccole e, per questo, non sarei mai stata una brava baciatrice”.

