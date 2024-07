La campionessa di basket americana Brittney Griner e la moglie Cherelle hanno dato alla luce il loro primo figlio. Una gioia, come ricostruito dal Daily Mail, arrivata a distanza di un anno e mezzo dalla scarcerazione dell’atleta, che era stata arrestata nel febbraio del 2022 in Russia poiché accusata di trasportare olio di hashish nel suo bagaglio. La liberazione, dopo una condanna a 9 anni di reclusione, è avvenuta nell’ambito di uno scambio di prigionieri con il trafficante di armi Viktor But.

La coppia si è messa adesso alle spalle la brutta vicissitudine e ha ritrovato la serenità, soprattutto grazie all’arrivo del loro bambino. La rivelazione della nascita è avvenuta nel corso di un’intervista con We Need To Talk della CBS Sports. “Sono super emozionata. Si dice che quando vedi tuo figlio per la prima volta, tutto ciò che prima era importante cambia di valore. È stato così. È il mio uomo!”, ha affermato la giocatrice di basket. Adesso dovrà allontanarsi da lui per andare alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ciò la fa soffrire non poco: “È fastidioso, ma capirà. Il mio telefono è pieno di sue foto e video”. Non sono tuttavia sicuramente queste le dichiarazioni che hanno fatto più discutere in merito al tema della genitorialità.

Critiche per Brittney Griner dopo le sue parole sulla maternità

Brittney Griner, nel corso dell’intervista, ha infatti anche rivelato che non si farà chiamare “mum” dal figlio, bensì “pops”, un termine poco utilizzato ma che fa riferimento ai papà. Il ruolo di mamma nelle dinamiche familiari pare che spetti alla moglie Cherelle, che ha partorito il bambino. Diversi appassionati di basket, tuttavia, sono rimasti confusi dalla decisione tutt’altro tradizionale della campionessa americana, coi commenti nei suoi confronti che sono stati piuttosto duri.

“Se si riferisce a se stessa come pops, allora perché Brittney Griner pretende di giocare in una Lega di basket femminile?”, ha domandato un utente. E ancora un altro: “Ora permettono agli uomini di entrare nella WNBA?”. Critiche feroci che però non hanno scalfito le idee di Brittney Griner, la quale ha ribadito di essere una donna biologica e di identificarsi come tale, al punto da non avere nessuna intenzione di intraprendere un eventuale percorso di transizione.