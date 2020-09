Brock Lesnar fuori dalla WWE/ Quale futuro per la Bestia? AEW, UFC o…

L’interruzione del contratto di Brock Lesnar con la WWE è la notizia del momento nel mondo del wrestling. Tanti sospettano che l’allontanamento dell’ex Universal Champion sia solo temporaneo ma, allo stato attuale delle cose, “la Bestia” – come è soprannominato Brock Lesnar – è un free agent e sostanzialmente libero di negoziare nuovi accordi professionali con chiunque voglia, come l’altra sigla AEW oppure l’UFC, sigla delle arti marziali miste nella quale ha già combattuto e vinto. L’ eventuale passaggio di Brock Lesnar in All Elite Wrestling, per quanto ritenuta da molti impraticabile, sta solleticando le fantasie di tanti appassionati in questi giorni. Tony Khan, proprietario della compagnia prima rivale della WWE, in occasione di una videoconferenza aperta alla stampa in cui l’argomento centrale era l’evento All Out di domani, ha dovuto rispondere a molte domande sull’argomento Brock Lesnar e ha risposto di non poter fare commenti di nessun tipo sulla vicenda, un silenzio che molti hanno ritenuto “sospetto”.

QUALE FUTURO PER BROCK LESNAR?

Una risposta evasiva, ma non una smentita, tutt’altro, di conseguenza questa ipotesi per il futuro di Brock Lesnar resta aperta, così come resta da capire se effettivamente ci sia un desiderio da parte della AEW di tentare quantomeno un approccio, o se magari questo sia già avvenuto e magari sia anche già in corso una trattativa. Secondo quanto riferisce il portale specializzato World Wrestling, addetti ai lavori molto rispettati come Dave Meltzer e addirittura uno degli uomini di riferimento della AEW, Chris Jericho, si sono a dire il vero recentemente detti tutt’altro che convinti dalla possibilità che la All Elite sia una reale opzione per The Beast Incarnate. Addirittura Chris Jericho si è detto convinto che quella del Free Agent sia solo una trovata della WWE, a cui Brock Lesnar ancora sarebbe legato contrattualmente, per creare il caso e aumentare l’attenzione. Staremo dunque a vedere quali saranno gli sviluppi…



© RIPRODUZIONE RISERVATA