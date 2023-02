Broken City/ Film con Russel Crowe su Rai 2, oggi Giovedì 9 febbraio

Broken City, film di Rai 2 diretto da Allen Hughes

Un cast incredibile quello di Broken City, il film americano di genere thriller drammatico che va in onda su Rai 2 Giovedì 9 febbraio in prima serata alle ore 21.20.

Il film uscito nel 2013 e diretto da Allen Hughes nella sua prima regia in solitaria, vanta di un eccezionale cast di successo ed è formato da alcuni dei nomi più famosi del cinema mondiale. Tra i protagonisti della pellicola Mark Wahlberg, conosciuto per Ted, che veste i panni del detective Billy Taggart, il grande gladiatore Russel Crowe quelli del sindaco Nicholas Hostetler e la stupenda Catherine Zeta Jones nel film Cathleen moglie del sindaco.

Anche tra gli attori non protagonisti di Broken City vi sono molti volti noti al pubblico come Justin Willman Chambers, molto conosciuto per il ruolo di Alex Karev, medico nell’amata serie Grey’s Anatomy e Kyle Martin Chandler già protagonista della fortunata serie Ultime dal cielo. Alla direzione della fotografia il maestro Ben Seresin già impegnato in film di successo come World War Z e Godzilla vs Kong.

Broken City, la trama del film

Nel film Broken City Billy Taggart, detective della polizia di New York, viene arrestato per aver ucciso Mikey Tavarez, un pedofilo e omicida rimasto però libero.

Il sindaco Nicholas Hostetler nasconde le prove a carico di Taggart, che viene assolto ma costretto ad abbandonare la polizia.

Sette anni dopo Billy lavora come investigatore privato e viene ricontattato da Hostetler che gli chiede di investigare sulla moglie Cathleen, convinto che lei abbia una relazione. Taggart scopre che Cathleen incontra segretamente il manager del rivale della campagna elettorale del marito, Paul Andrews che poco dopo viene trovato morto. Gli incontri dei due nascondono affari segreti che avrebbero arricchito il sindaco, affari di cui Hostetler voleva venire a conoscenza. Billy inizia a investigare sull’uomo scoprendo i suoi sporchi piani edilizi e decide di affrontare il sindaco che lo minaccia a sua volta impugnando il video dell’omicidio di Tavarez che lo incastra. Billy Taggart preferendo la prigione e la verità alla rielezione dell’uomo e al ricatto viene arrestato e con lui anche il sindaco.

