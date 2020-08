Broken city/ Video, su Rai 3 il film con Mark Wahlberg e Catherine Zeta Jones

Broken city va in onda su Rai 3 oggi, 30 agosto 2020, un thriller dalle tinte scurissime che dalle ore 21.20 saprà coinvolgere il pubblico della terza rete Rai. Nel 2013 si forma un piccolo plotone di produttori per concedere al regista Allen Hughes tutto ciò di cui un cineasta necessita per il successo di un film: cast, colonna sonora, fotografia, ogni cosa fu minuziosamente studiata per imporre ‘Broken city’ sul grande schermo, e il successo arrivò senza nessun problema. Nel cast di ‘Broken city” si punta molto sulla coppia protagonista: Mark Wahlberg, l’attore, per capirci, di ‘The Corruptor – Indagine a Chinatown (The Corruptor)’, ‘Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie (Planet of the Apes)’ diretto da Tim Burton, un paio di ‘Transformers’ e tanti titoli soprattutto in ambiti action e thriller.

Al suo fianco la meravigliosa signora Douglas: Catherine Zeta Jones, moglie di Michael, una delle attrici più belle e pagate dello star system. Indimenticabile Catherine Zeta Jones ne ‘La maschera di Zorro (The Mask of Zorro)’ accanto ad Anthony Hpokins e Antonio Banderas, oppure nel romantico, italiano perchè alla regia troviamo Muccino, ‘Quello che so sull’amore (Playing for Keeps)’, un film in cui Gabriele ha diretto grandi stelle di Hollywood. Assieme all’attrice gallese, nel ruolo del marito, il Sindaco Nicholas Hostetler, il ‘Gladiatore’ australiano Russel Crowe.

Broken City, la trama del film

Ecco la trama di Broken City. Mikey Tavarez è un criminale ingiustamente, in seguito ad un vizio di forma durante il dibattimento processuale, scarcerato, accusato della morte per violenza carnale di una ragazza minorenne.

Billy Taggart è il poliziotto che seguì le indagini, che arresta Tavarez, che lo uccide quasi come atto di rappresaglia personale: Taggart non ammette che nella società cammini libero uno stupratore che potrebbe essere seriale.

Taggart si ritrova, espulso dalla Polizia, ad impiegarsi come detective privato e guardia nelle security, vive con la fidanzata ma non sa che il suo capitano, Carl Fairbanks, mette al corrente il sindaco Nicholas Hostetler, un uomo onesto, che il caso potrebbe essere riaperto perché ci sarebbe un testimone, ma il caso scotta e Hostetler dovrà usare metodi non convenzionali, l’intuito e l’onestà di Taggart e il coraggio che gli compete, per scoprire cosa c’è veramente sotto quel caso.

Video, il trailer del film Broken City





© RIPRODUZIONE RISERVATA