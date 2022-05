Brooke, L’Irlanda: chi è? Eurovision 2022/ “That’s Rich”, significato canzone

That’s Rich, significato canzone di Broole all’Eurovision 2022 per l’Irlanda

Brooke merita di essere citata tra le personalità più attese per l’Eurovision 2022. Questa splendida ragazza con i capelli color del sole si presenterà con il brano That’s Rich. Per quanto riguarda il testo della canzone, diverse parti puntano dritto verso un interlocutore non definito attraverso parole anche molto dirette e crude. Si evince una sorta di insofferenza legata ad una situazione di inerzia, di negatività, che può essere tradotta sia dal punto di vista sentimentale che dal punto di vista esistenziale. Il ritmo e la melodia accompagnano quindi un messaggio che lascia libertà di interpretazione e che nasce dall’esigenza di urlare la propria voglia di cambiare lo stato delle cose senza dover subire più le mancanze e oppressioni di un tempo.

Brooke dal Regno Unito per conquistare l’Eurovision 2022

La cantante e cantautrice Brooke ha riscosso ampio successo sia nel Regno Unito che in Irlanda negli ultimi anni. La popstar ha fatto tappa in Italia come una grande fan dell’Eurovision 2022 e della musica come dimostrato dal fatto di avere come modelli artistici anche i Måneskin e Loreen, considerati come due dei suoi artisti preferiti che ha scoperto attraverso il Contest. La cantante acclamata dalla critica ha trovato fama per la prima volta come finalista nella serie 2020 di The Voice UK, essendo stata guidata dall’artista vincitrice del Grammy Meghan Trainor, e alla fine finendo al 3° posto. Brooke attribuisce alla leggenda degli anni ’70 Blondie la principale influenza per la sua canzone That’s Rich, avendo scritto la canzone dopo aver letto l’autobiografia di Debbie Harry. Non c’è dubbio che regalerà una performance realmente positiva ed incisiva all’Eurovision. La cantautrice Irlandese ha di recente parlato proprio della sua prossima apparizione agli Eurovision, affermando di essere fiera del proprio percorso musicale e di essere altrettanto entusiasta di avere finalmente l’opportunità di far conoscere la propria arte ad altri paesi d’Europa.

Nello specifico, si è soffermata sull’importanza dell’occasione sia per una maggiore consacrazione dal punto di vista professionale sia per avere l’opportunità di assimilare nuovi generi e progetti musicale. A suo dire avrà così modo di incrementare ulteriormente il proprio bagaglio culturale in termini di musica, potendo così usufruire di maggiori spunti artistici e creativi.

Il video di That’s Rich di Brooke, Eurovision 2022

