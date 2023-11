Brooke Shields, crisi epilettica “sventata” da Bradley Cooper/ Il racconto choc “Avevo la schiuma alla bocca”

Il racconto choc della cinquantottenne attrice e modella in un’intervista a Glamour

Brooke Shields, famosa per il suo ruolo in “Laguna Blu”, ha vissuto un’esperienza spaventosa. Ricoverata in un ospedale di New York a seguito di una grave crisi epilettica il 7 settembre scorso, l’attrice si è risvegliata con una presenza inattesa accanto a lei: Bradley Cooper. In una intervista rilasciata a Glamour, la modella di 58 anni ha raccontato che l’evento è stato particolarmente preoccupante in quanto si è trattato di una crisi epilettica tonico-clonica, la più grave di questo genere, giusto prima dell’inizio del suo spettacolo, “Previously Owned by Brooke Shields”. Nel mezzo dei preparativi per lo show, Shields si è sentita strana e disorientata, e le cose sono peggiorate quando è uscita per recarsi in un ristorante.

All’improvviso, la sua visione si è oscurata e ha colpito la testa contro un muro. “Mi è venuta la schiuma alla bocca”, ha detto l’attrice, finita in condizioni preoccupanti in ambulanza con l’ossigeno. Una volta ripresa, si è trovata in ospedale, sorprendentemente con Bradley Cooper al suo fianco. Un assistente del ristorante, infatti, aveva cercato di rintracciare il marito di Brooke, ma ha contattato Cooper per caso e quest’ultimo che si trovava nei dintorni è salito con lei in ambulanza.

Come sta Brooke Shields dopo la crisi dello scorso settembre?

Le analisi hanno rivelato che la crisi è stata causata da una carenza di sodio, probabilmente dovuta all’eccessiva assunzione di acqua. Shields ha spiegato che il sovradosaggio di acqua ha alterato il livello di sodio nel sangue e nelle urine, predisponendola alla crisi. La sorprendente presenza di Bradley Cooper richiama un accadimento del 2008, quando Brooke ha accusato un malore simile durante l’anteprima di “Il killer della metropolitana”, in cui proprio Cooper ha interpretato il protagonista.

Una sua amica gallerista, un personaggio portato sullo schermo da Brooke, ha consigliato al personaggio interpretato da Cooper di essere più audace con gli scatti fotografici, svelando le tracce di un serial killer. Un’anteprima che Brooke non ha potuto apprezzare a causa dell’attacco epilettico.

