Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, matrimonio senza Harry-Meghan/ “Mai stati invitati”

Polemiche in Inghilterra dopo le nozze di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz alle quali non erano presenti Harry e Meghan Markle. I due, l’erede della casa reale e la moglie e attrice, non sarebbero stati nella lista degli invitati al matrimonio del figlio della stella del calcio, costato all’ex giocatore e alla ex modella e cantante circa 3 milioni di sterline. La cerimonia si è svolta il 9 aprile a Palm Beach in Florida, nella villa di Nicola Peltz. Harry e Meghan non erano presenti, così come non lo sono stati alla messa tributo per il principe Filippo, suo nonno, scomparso lo scorso 9 aprile. I due, secondo i rumors, avrebbero dovuto partecipare alle nozze di Brooklyn e Nicola: una notizia che aveva attirato non poche critiche vista l’assenza alla commemorazione di Filippo.

La coppia, però, non sarebbe stata neppure invitata, almeno secondo fonti vicine alla famiglia Beckham, che dunque avrebbe scelto di non far pervenire la partecipazione a Harry e Meghan. Al contrario, erano stati invitati William e Kate, che però non hanno potuto partecipare.

Perché Meghan e Harry non c’erano al matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz

Una fonte molto vicina alla famiglia Beckham ha rivelato qualche dettaglio in più sul matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz e sull’assenza così vociferata di Meghan e Harry. “David e Victoria hanno scritto a William e Kate invitando loro e la famiglia al matrimonio del figlio, e William ha risposto augurando loro tanta gioia ma che purtroppo non sarebbero stati presenti” rivela la fonte al Mirror. Il primogenito e duca di Cambridge, dunque, non si sarebbe presentato a causa di un’impossibilità ma sarebbe stato invitato, al contrario del fratello. La fonte prosegue: “Il legame e la storia di David lo uniscono a William e Kate. Hanno una relazione molto forte ed erano la loro scelta di invitati al matrimonio. Non si è mai trattato di Meghan e Harry. Sono le persone a cui David e Victoria sono legati perché hanno avuto una lunga storia d’amicizia insieme”. Beckham sono stati presenti alle nozze di entrambi i fratelli, William e Harry, che sono convolati a nozze con Kate e Meghan rispettivamente nel 2011 e nel 2018. Al contrario, invece, isono stati presenti alle nozze di entrambi i fratelli,, che sono convolati a nozze con Kate e Meghan rispettivamente nel 2011 e nel 2018. Il matrimonio del figlio dell’ex calciatore ha visto tantissime star presenti, ma nessun membro della famiglia reale inglese.

