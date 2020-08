Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sono sposati?/ Spuntano gli anelli e…

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sono sposati oppure no? Da giorni ormai non si fa altro che parlare della giovane coppia ma sembra proprio che gli indizi lasciano pensare a nozze lampo e in gran segreto. Sarà vero? Sin dal momento in cui i due hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale a metà luglio, non si è fatto altro che parlare di questo matrimonio che, secondo i bene informati, poteva avere luogo addirittura in Italia e, in particolare, in Puglia, ma nessuna notizia è stata confermata, almeno non per il momento. A spazzare via rumors, gossip e i paparazzi già pronti ad immortalare la coppia sarebbe una foto apparsa sui social nelle scorse ore e in cui si vede la mano di Brooklyn Beckahm indossare una vistosa fede mentre tiene in mano quella della sua promessa sposa, Nicola Peltz.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sono sposati in gran segreto?

I due si sono già sposati? A far nascere il sospetto sulle nozze segrete di Brooklyn Beckham e Nicola Anne Peltz è una foto comparsa sulle Stories Instagram di lei, in cui i due si stringono le mani mentre Brooklyn sfoggia all’anulare destro quella che sembra la canonica fede usata ai matrimonio. Non si capisce bene se l’anello sia solo indossato da lui o anche da lei ma tanto è bastato per far gridare alle nozze segrete soprattutto alla luce del fatto che proprio il bel modello figlio di Victoria Beckham ha poi pubblicato la foto della sua bella biondina in quello che sembra un abbigliamento tipico da prima notte di nozze… arriverà anche la conferma ufficiale nelle prossime ore?



