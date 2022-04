Brooklyn, Rai 1/ Trama, cast e trailer del film con Saoirse Ronan e Emory Cohen

Brooklyn: cast, regista, costumi, sceneggiatura e montaggio

Brooklyn sarà trasmesso da Rai 1 per la prima serata di oggi, mercoledì 27 aprile, a partire dalle ore 21:25. La pellicola è stata prodotta nel 2015 grazie alla collaborazione tra Irlanda, Regno Unito e Canada con la distribuzione che è stata gestita dalla 20th Century Fox. La regia è di John Crowley, il soggetto è tratto dal romanzo omonimo scritto da Colm Toibin mentre l’adattamento della sceneggiatura è firmata da Nick Hornby. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Michael Brook, i costumi di scena indossati dagli attori sono di Odile Dicks-Mireaux e il montaggio è stato realizzato da Jake Roberts. Nel cast sono presenti Saoirse Ronan, Emory Cohen, Domhnall Gleeson, Julie Walters, Eva Birthistle e Jessica Parè.

La trama del film Brooklyn: alla ricerca di un futuro

In Brooklyn ci troviamo nell’anno 1952 con una ragazza che dopo essere cresciuta in un piccolo paesino della zona più a nord dell’Irlanda insieme a sua madre e sua sorella, inizia a lavorare come impiegata nel giorno della domenica in un negozio. Lei vorrebbe diventare ben presto indipendente e garantirsi un futuro a prescindere da quello che potrebbe succedere nella sfera sentimentale. Purtroppo, vuoi per il fatto che il paese sia molto piccolo e vuoi per altre circostanze, la donna incontra grande difficoltà nel trovare un lavoro che possa effettivamente permettergli di costruire un futuro e fa una scelta coraggiosa che all’epoca veniva presa in considerazione da molti irlandesi, ossia emigrare verso gli Stati Uniti d’America con particolare riferimento alla città di New York. Infatti, la ragazza si avventura in un lungo viaggio su una nave e va a vivere nel quartiere di Brooklyn. I primi tempi sono davvero molto difficili per la mancanza di risorse e per un ambiente decisamente ostile ma ben presto le cose cambiano prima grazie al conseguimento del diploma di contabile che le permette quindi di avere un attività da svolgere e poi grazie alla storia tormentata con un idraulico di nome Tony di origini italiane.

Le cose sembrano andare sempre meglio tant’è che si sposa senza far sapere nulla alla sua famiglia ma purtroppo viene raggiunta dalla drammatica notizia della morte improvvisa di sua sorella. A questo punto non può fare altro che far ritorno in Irlanda dalla madre ritrovando gli amici di sempre e i luoghi che lei aveva frequentato diversi anni prima. La situazione del suo paese è decisamente cambiata ed oggi ci sono tantissime opportunità per lavorare tant’e che le viene subito offerto il lavoro che prima veniva svolto dalla sorella. Inoltre, finisce per innamorarsi di un ragazzo di nome Jim che si dimostra molto gentile nei suoi riguardi e soprattutto è molto ricco e le propone di sposarlo. Insomma, per lei si palesa una situazione del tutto nuova e complicata perché ora non sembra più interessata a far ritorno negli Stati Uniti d’America tant’è che tutte le lettere che gli vengono inviate da Tony non le apre neppure. Naturalmente il marito non si arrenderà.

Brooklyn: il video del trailer













