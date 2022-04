Brooklyn, storia vera film Rai 1/ Ispirato agli emigranti negli Stati Uniti, ma…

Il film “Brooklyn” verrà trasmesso questa sera su Rai 1 a partire dalle ore 21.25: la trama è tratta da una storia vera? In merito non ci sono notizie ufficiali, ma sembra che questa versione possa essere plausibile. La pellicola, prodotta nel 2015 e distribuita nel mondo 20th Century Fox, tratta infatti il tema dell’emigrazione negli Stati Uniti.

La protagonista è Eilis Lacey, una giovane originaria dell’Irlanda del Nord che si trasferisce in cerca della propria strada nella Brooklyn (da qui il titolo) degli anni ’50. Inizialmente prova nostalgia di casa, ma presto trova l’amore in un coetaneo del posto. Il suo amore è Tony, un italoamericano che lavora come idraulico. I due decidono di sposarsi prima che lei torni in patria a causa della morte della sorella. Nonostante le nozze, la sua nuova quotidianità verrà turbata dal passato. Si troverà così a dover scegliere fra due Paesi e due uomini.

Brooklyn, storia vera film Rai 1: esiste oppure è tutta finzione?

La storia vera di “Brooklyn”, film che va in onda questa sera su Rai 1, è in realtà quella che accomuna tanti di coloro che hanno scelto di emigrare negli Stati Uniti nel secolo scorso. Da un lato la volontà di farsi una nuova vita, dall’altro lato il rimanere legati alle proprie origini. È così che Eilis Lacey, la protagonista, non sa se restare fedele al suo matrimonio americano oppure se ricominciare da capo nell’Irlanda del Nord, dove si trova la sua famiglia.

Non ci sono notizie ufficiali in merito al fatto che la trama della pellicola realizzata nel 2015 possa essere realmente ispirata ad una vita realmente vissuta, ma ciò sembra piuttosto plausibile. Gli autori, certamente, hanno mischiato uno spaccato di storia (senza particolari riferimenti precisi a cose o persone realmente esistite) alla fantasia. I risultati sono stati tre candidature agli Oscar e una ai Golden Globe.

