Brooks Nader è la nuova fidanzata di Jannik Sinner? Lui è il numero uno del tennis mondiale e sebbene sia riservatissimo sulla sua vita privata da mesi continua ad essere al centro del gossip accostato a modelle e attrici, varie fiamme vere o presunte. Jannik Sinner ha una nuova fidanzata dopo Laila Hasanovic? Stando a quanto riporta il magazine Chi pare proprio di si. Nei giorni scorsi Sinner aveva ammesso di essere innamorato senza spingersi oltre. A chi appartiene il cuore del tennista? È sempre il magazine Chi a sbilanciarsi oltre riportando un retroscena e spunta un nome: Brooks Nader.

Stando a quanto riporta il magazine Brooks Nader è la nuova fidanzata di Jannik Sinner. Le sorelle della modella, infatti, in una diretta su Radio Page Six si sono sbilanciate sui corteggiatori della sorella e tra battute e risatine hanno spifferato che tra i pretendenti c’è colui il cui ‘nome fa rima con winner’ ed il riferimento sembra palese ma c’è di più la reazione della modella non è passata inosservata. Prima si è lasciata andare ad una risata nervosa cercando di zittire le sorelle e poi ha esclamato per tagliare corto: “Basta parlare! Mi state facendo sudare!” Tuttavia, di tutta risposta le sorelle hanno rincarato la dose. Insomma, è Brooks Nader la nuova fidanzata di Jannik Sinner?

E mentre esplode il gossip e impazzano i rumor e sembrano smentite le voci di una liaison tra il tennista e la modella danese Laila Hasanovic, in molti si chiedono chi è la presunta nuova fidanzata di Jannik Sinner, Brooks Nader. Top model di 28 anni e volto noto ed amato di Sport Illustrated Swimsuit, Brooks è originaria della Louisiana ma si è trasferita giovanissima a New York per inseguire il sogno di lavorare nel mondo della moda. Considerata un icona in America e anche un’influencer perché sui social vanta un enorme seguito. Sul suo profilo Instagram, molto attivo e che conta quasi due milioni di follower, mostra la sua vita tra shooting, eventi e vacanze glamour.

