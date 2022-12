BROTHERHOOD/ Una storia di fratellanza tra documentario e finzione

Un lavoro tra documentario e finzione, un racconto di formazione profondo, semplicemente una storia di fratellanza. Premiato con il Pardo D’Oro del Concorso Cineasti del Presente al Festival di Locarno 2021, Brotherhood è il secondo lungometraggio del regista italiano Francesco Montagner e merita grande attenzione. L’opera è ora disponibile in Dvd ed. CG/Nefertiti e On Demand

Hellboy/ Su Italia 1 un film di fantascienza ricco di eventi

SINOSSI – Jabir, Usama e Uzeir, sono tre giovani fratelli bosniaci, nati in una famiglia di pastori. Sono cresciuti all’ombra del padre, Ibrahim, un predicatore islamista severo e radicale. Quando Ibrahim viene condannato a due anni di carcere per terrorismo, i tre fratelli vengono improvvisamente lasciati soli. La temporanea sospensione degli ordini e dei comandamenti del padre cambia drasticamente la loro vita. I fratelli esplorano la loro libertà appena acquisita nel difficile viaggio per diventare uomini. Crescere non è mai stato più intimo ed estenuante: mentre lottano, combattono e si affrontano, vediamo le loro identità distinte che si sviluppano davanti ai nostri occhi.

La furia dei Titani/ Su Italia 1 il film sul mito greco rivisitato

Il regista italiano con Brotherhood accende i riflettori sulla storia di tre fratelli e sul loro rapporto con il severo padre. Il risultato di lunghi anni d’osservazione nel momento del passaggio dall’infanzia alla vita adulta, una fase molto delicata. E qui esplora il realismo magico tra valori familiari, religione ed estremismo, ponendo allo spettatore diverse domande. Un’opera di livello firmata da un astro nascente del cinema notrano.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

IL DESTINO DI RUBY/ Su Rai 2 il film con Mila Jones e Kristian Alfonso

© RIPRODUZIONE RISERVATA