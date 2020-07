Brozovic furioso in ospedale: arrivano carabinieri/ Inter, “forse alterato da alcol”

Marcelo Brozovic ancora protagonista in negativo fuori dal campo: il centrocampista croato dell’Inter ha dato in escandescenze al Pronto Soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano e ha inveito contro sanitari e carabinieri, prima di chiedere scusa a tutti. Un’estate davvero difficile per Marcelo Brozovic, già coinvolto in un episodio di cronaca alcune settimane fa per essere passato con il rosso a un semaforo, risultando poi positivo all’alcol test. Il secondo episodio è successo stanotte, quando Brozovic si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo insieme a un amico che sanguinava da una gamba e sosteneva di essersi tagliato accidentalmente con un bicchiere di vetro rotto. Al triage del San Carlo, l’ospedale che sorge a breve distanza dal Meazza e anche dalla casa di Marcelo Brozovic, vi erano come prevedibile emergenze più gravi e dunque l’amico del centrocampista croato avrebbe dovuto attendere con calma il proprio turno. Il calciatore, però, non ha voluto sentire ragioni: Marcelo Brozovic ha insistito che l’amico venisse visitato e curato subito, scavalcando chi lo stava precedendo, tanto che i sanitari hanno chiamato il 112.

MARCELO BROZOVIC, SCENATA ALL’OSPEDALE SAN CARLO

Ai carabinieri del Nucleo Radiomobile, Marcelo Brozovic è apparso alterato dall’alcol – riporta Repubblica – e continuava ad inveire, tanto che i militari lo hanno accompagnato all’esterno del triage, spiegandogli che se avesse insistito avrebbe passato qualche guaio. Pochi minuti sono bastati per riportarlo alla calma, tanto che alla fine il centrocampista ha chiesto scusa a tutti: medici, infermieri, pazienti e carabinieri stessi. Marcelo Brozovic non ha subito né denunce né multe, ma l’episodio non è passato inosservato, anche perché arriva a breve distanza dal precedente fatto di cronaca che lo aveva coinvolto in prima persona. Non sono passate nemmeno tre settimane dal precedente: semaforo rosso “bruciato” alla Darsena, in pieno centro di Milano, al volante del Rolls Royce Cullinan con targa tedesca, tasso alcolemico di 0,54 milligrammi e dunque di poco superiore al consentito. Sul suo profilo Instagram era stato perentorio: “Promesso… solo acqua”, aveva postato autoironico Marcelo Brozovic il 14 luglio, tre giorni dopo il ritiro della patente. Una multa da 100mila euro comminata dall’Inter aveva chiuso la faccenda. Ora però ecco un’altra notte vivace, all’insegna dell’alcol e finita certo non bene, per di più in vista di una sfida importante come Atalanta Inter e poi del ritorno in Europa League.



