Brozovic resta all’Inter/ Calciomercato: le cifre del rinnovo del croato

Marcelo Brozovic resta all’Inter proseguendo una storia che dura ormai da diversi anni e che rende di fatto il centrocampista croato una delle bandiera dell’Inter di questi anni, dal momento che Brozovic è arrivato a Milano nel gennaio 2015, ai tempi del secondo “mandato” all’Inter di Roberto Mancini – ormai una vita fa, considerando quante cose sono cambiate da allora. Marcelo Brozovic è dunque il perno del centrocampista nerazzurro ormai da diversi anni, sia pure passando da vari alti e bassi con rischio anche di una rottura insanabile qualche stagione fa. Tutto superato, tanto che pure Antonio Conte lo ritiene un titolare praticamente indispensabile, che in questa stagione ha riposato davvero poco.

BROZOVIC RESTA ALL’INTER: LE CIFRE DEL RINNOVO

La centralità di Brozovic anche nella nuova Inter ha dunque permesso di accelerare le trattative per il rinnovo del contratto, che possiamo ormai considerare cosa fatta: come si suol dire in questi casi, manca solo l’ufficialità per sigillare questo matrimonio sportivo che proseguirà ancora a lungo. Secondo quanto scrive Tuttosport, possiamo anche ipotizzare le cifre e le date del nuovo accordo fra Marcelo Brozovic e l’Inter, che naturalmente verranno definite quando entreranno nel vivo le discussioni per il prolungamento dell’attuale contratto, che comunque è in scadenza nel 2022 e dunque non impone una particolare urgenza. Se ne parlerà formalmente dunque a fine stagione, ma possiamo già descrivere le basi del nuovo accordo fra il croato e la dirigenza nerazzurra.

Questo nuovo accordo potrebbe allungarsi anche di un solo anno, dunque fino al 2023 (quando Brozovic avrà 31 anni), con l’ingaggio da 4,5 milioni di euro all’anno ritoccato verso l’alto. Inoltre l’amministratore delegato Beppe Marotta starebbe cercando di eliminare dal nuovo accordo l’attuale clausola rescissoria da 60 milioni di euro, che è valida d’estate fino al 15 luglio, per legare in modo ancora più saldo il destino di Brozovic all’Inter, che comunque non appare minimamente in discussione.



