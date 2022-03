Brozovic rinnova con l’Inter: ufficiale/ Accordo fino al 2026: le cifre

La notizia era nell’aria da diverse settimane, ma pochi istanti fa è arrivata l’ufficialità: Marcelo Brozovic e l’Inter avanti insieme. Il centrocampista croato ha firmato il rinnovo di contratto con il club nerazzurro: accordo fino al 30 giugno 2026. Un comunicato attesissimo dai tifosi nerazzurri, considerando che l’ex Dinamo Zagabria era in scadenza di contratto a giugno.

Fulcro della formazione di Simone Inzaghi, Marcelo Brozovic non ha mai avuto dubbi sulla sua permanenza e aveva già confermato la volontà di continuare a fare parte del Biscione. L’intesa tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage del mediano è arrivata già giorni fa: accordo da 6 milioni di euro netti a stagione più bonus legati ai risultati. Cifre da top player per un elemento divenuto imprescindibile per il gioco della compagine meneghina.

INTER, UFFICIALE IL RINNOVO DI BROZOVIC

Arrivato nel gennaio del 2015 in prestito con diritto di riscatto dalla Dinamo Zagabria, operazione da 8 milioni di euro, Marcelo Brozovic ha avuto alti e bassi nella prima fase della sua esperienza all’Inter. Ad un passo dall’addio destinazione Siviglia, il croato è stato rilanciato da Luciano Spalletti, bravo a intuire la giusta collocazione tattica: mediano davanti alla difesa, non più mezzala o trequartista. D quel momento in poi Brozovic è diventato l’elemento di punta della formazione nerazzurra, titolarissimo anche con Antonio Conte e Simone Inzaghi. La sua assenza per infortunio infatti sta creando non pochi problemi al Biscione, reduce da un momento negativo che coincide con la sua indisponibilità. Ora l’Inter è pronta a valutare il rinnovo di altri elementi in rosa, a partire da capitan Samir Handanovic e Ivan Perisic. Tutto è bene quel che finisce bene: dopo mesi di dubbi ed incertezze, Brozovic sarà ancora a lungo il faro del gioco interista.

