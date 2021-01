Bruce Hoeksema, compagno Valentino/ Ex modello e direttore creativo di VBH

Bruce Hoeksema, ex modello americano, è l’attuale compagno dello stilista Valentino. Hoeksema, nome completo Vernon Bruce, è oggi direttore creativo del marchio di accessori di lusso VBH, da lui fondato nel 2000. Nel giro di pochi anni, le borse create dalla maison sono diventate dei veri e propri oggetti di culto per le celebrities di tutto il mondo. “L’oggetto che rappresenta di più il mio stile è un paio di gemelli, in oro bianco ossidato con diamanti neri. Cambio continuamente orologio: da Audemars e Franck Muller, a un sottilissimo Rolex degli anni ’30 con quadrante nero. L’unica cosa che non cambio mai è questa coppia di gemelli e i miei capelli”, ha detto Hoeksema in un’intervista al sito How to spend it.

Bruce Hoeksema: l’ingresso della “famiglia” di Valentino…

Bruce Hoeksema è entrato nella “famiglia” di Valentino, di cui fa parte anche lo storico partner d’affari ed ex compagno Giancarlo Giammetti: “Quella di Valentino è una famiglia allargata, dove c’è spazio per i vecchi e per i nuovi amanti”, ha scritto anni fa Vanity Fair. Della famiglia dello stilista fanno anche parte i fratelli brasiliani Sean e Anthony de Souza e i loro genitori Carlos Souza e Charlene Shorto (oggi separati). Carlos ha lavorato come PR per la maison Valentino per più di trent’anni fino al dicembre 2007. “Questa famiglia è rimasta insieme grazie a me, perché quando Valentino si arrabbia, taglia tutti i ponti. Ricordo quando Carlos ci lasciò e si trasferì in Brasile e sposò Charlene. Valentino si rifiutò di parlargli, io invece continuai a parlare con Carlos. Un giorno Carlos chiamò e disse che aveva avuto un figlio maschio, Sean. Passai la cornetta a Valentino che cominciò a piangere ininterrottamente”, ha svelato Giammetti a Vanity Fair.



© RIPRODUZIONE RISERVATA