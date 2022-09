BRUCE SPRINGSTEEN/ Anteprima nuovo disco, Only the strong survive: il tributo soul

Con una ambientazione tipicamente anni 60, il video di Do I love you (Indeed I do) del cantante soul Frank Wilson, ha lanciato oggi il nuovo disco di Bruce Springsteen in uscita il prossimo 11 novembre. Per la seconda volta nella sua carriera, dopo The Seeger Sessions, The Boss pubblica un disco interamente di cover questa volta brani soul degli anni 60 e 70. Si intitola Only the strong survive, dal titolo del brano che apre il disco, un successo di un altro cantante sul come tutti quelli compresi nel disco, Jerry Butler. Celebra infatti quel genere musicale, molto amato dal giovane Springsteen come tutti i giovani americani degli anni 60, già ripreso molte volte da lui nei suoi concerti e che lo ha influenzato profondamente, come attitudine sui palcoscenici. In copertina pare anche un “Volume 1” il che fa pensare che oltre ai 15 brani qui presenti ne siano stati registrati altri che vedranno presto la luce. Una botta di gioventù per il 73enne cantante che ha presentato personalmente il disco con un video su YouTube in cui dice di essersi meravigliato lui stesso della bontà della sua voce “nonostante la mia età”. Ed è la voce infatti la protagonista di un disco che come in tutta la musica soul si basa sull’interpretazione vocale: «Volevo fare un album in cui cantare e basta – commenta Bruce Springsteen – E quale musica migliore, per fare tutto questo, se non il repertorio americano degli anni sessanta e settanta? Ho preso ispirazione da Levi Stubbs, David Ruffin, Jimmy Ruffin, the Iceman Jerry Butler, Diana Ross, Dobie Gray, Scott Walker, tra gli altri. E ho provato a rendere giustizia a tutti loro e a tutti gli spettacolari autori di questa musica gloriosa. Il mio obiettivo è permettere al pubblico moderno di fare esperienza della bellezza e gioia di queste canzoni, così come ho fatto io fin dalla prima volta che le ho sentite. Spero che amiate ascoltarle tanto quanto ho amato io realizzarle». C’è anche un gran dispiegamento di musicisti: fiati, batteria, coriste archi realizzati da Rob Mathes e i cori di Soozie Tyrell, Lisa Lowell, Michelle Moore, Curtis King Jr., Dennis Collins e Fonzi Thornton. Il brano “I Forgot to Be Your Lover” sarà arricchito dalla voce di Sam Moore, una leggenda di questa musica. Sicuramente alcune di queste canzoni faranno capolino nei concerti del prossimo anno in cui Springsteen tornerà anche in Italia e la festa sarà così completa.

La track list completa:

1. Only The Strong Survive – Jerry Butler

2. Soul Days – Dobie Gray

3. Night Shift – The Commodores

4. Do I Love You – Frank Wilson

5. The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore – The Walker Brothers

6. Turn Back The Hands of Time – Tyrone Davis

7. When She Was My Girl – The Four Tops

8. Western Union Man – Jerry Butler

9. I Wish It Would Rain – The Temptations

10. Don’t Play That Song – Aretha Franklin

11. Any Other Way – Jackie Shane

12. I Forgot To Be Your Lover – William Bell

13. Rooms of Gloom – The Four Tops

14. What Becomes of the Brokenhearted – Jimmy Ruffin

15. Someday We’ll Be Together – Diana Ross and The Supremes

