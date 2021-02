Bruce Springsteen arrestato/ Boss nei guai “Guida spericolata e in stato di ebbrezza”

Bruce Springsteen nei mesi scorsi sarebbe finito nei guai dopo essere stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. A riportare la notizia, tenuta nascosta fino ad oggi, è stato il sito TMZ ma a quanto pare farebbe riferimento ad un accadimento avvenuto lo scorso 14 novembre nel New Jersey. Se finora Springsteen era stato uno degli ultimi miti del rock a restare fuori dagli scandali, ecco che anche il suo nome finisce al centro della cronaca rosa (ma non solo) dopo che a spifferare la notizia – ad oggi tenuta segreta – è stata una fonte vicina alle forze dell’ordine.

Stando a quanto trapelato in queste ore e destinato a fare destare scalpore, il Boss sarebbe stato arrestato presso la Gateway National Recreation Area di Sandy Hook, in New Jersey ed oltre all’accusa di guida in stato di ebbrezza sarebbe stato accusato anche di guida spericolata e consumo di alcol in una zona chiusa. In merito a quanto accaduto, il cantautore sarà chiamato a comparire in tribunale prossimamente.

BRUCE SPRINGSTEEN ARRESTATO NEI MESI SCORSI

Il noto sito americano di gossip che ha riportato la notizia relativa all’arresto di Bruce Springsteen ha aggiunto anche ulteriori dettagli. A quanto pare, al momento del fermo, il cantante si sarebbe mostrato “collaborativo” mentre nelle prossime settimane è atteso in tribunale. Al momento l’artista non ha ancora commentato la notizia sul suo conto né l’entourage del 71enne sarebbe intervenuto per smentire quanto reso noto da TMZ. Il gossip sul conto del Boss arriva a pochi giorni dal Super Bowl dove Bruce Springsteen ha preso parte partecipando ad uno spot pubblicitario per Jeep e nel quale ha lanciato un appello a riunire l’America dopo un periodo di dure divisioni politiche e sociali. In precedenza, lo scorso 20 gennaio, si era esibito al Lincoln Memorial durante i festeggiamenti per l’insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Adesso però potrebbe esplodere un nuovo scandalo sul suo conto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA