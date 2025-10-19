Bruce Springsteen parla dei problemi di salute che hanno condizionato l'ultimo periodo: "Malattia? Non riuscivo più a cantare..."

L’estate del 2023 non è stata affatto facile per Bruce Springsteen, costretto ad annullare numerosi concerti a causa di problemi di salute. Il boss ha recuperato appieno e infatti negli ultimi mesi lo abbiamo visto calcare i palchi di tutta Europa, con una energia ed uno slancio ritrovato. Tempi migliori rispetto al 2023, quando per colpa di un’ulcera peptica, il cantante fu costretto a fermarsi e a posticipare le sue esibizioni. Una notizia che aveva mandato in tilt i fan, seriamente preoccupati per il proprio beniamino.

In una intervista rilasciata dallo stesso Springsteen a XM Radio in occasione del suo ritorno sul palco, quel periodo è stato alquanto fastidioso e doloroso. “Non potevo cantare per niente. Quando mi sforzavo di farlo l’ulcera sembrava mi stesse uccidendo. E poi ci sono stati altri problemi dolorosi…”, ha confidato la rockstar.

Bruce Springsteen, la malattia e il ritorno sul palco: “Posso solo dire grazie a chi mi ha aiutato”

Un periodo difficile per Bruce Springsteen, durato circa tre mesi. Le cose poi si sono rimesse per il verso giusto e ancora oggi il boss ringrazia tutti i medici che lo hanno supportato nella guarigione. Perché la musica e il concerti sono due elementi irrinunciabili per un ‘animale da palco’ come lui. “Non posso fare altro che dire loro grazie se sono di nuovo in carreggiata”, le parole di Bruce Springsteen.

Oggi, infatti, il boss sembra pieno di energie e lo si evince dalla sua carica sul palco e dall’agenda sempre fitta di impegni. Dal nuovo film Liberami dal nulla all’ospitata di questa sera, domenica 19 ottobre, su Nove a Che Tempo che Fa da Fabio Fazio. Bruce Springsteen gode di ottima salute.

