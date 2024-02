Bruce Springsteen, morta la madre Adele Zerilli/ Annuncio struggente con un video in cui ballano insieme

Lutto per Bruce Springsteen: morta la madre Adele Zerilli

Grave lutto per Bruce Springsteen che, nelle scorse ore, ha salutato per sempre la madre Adele Zerilli. La donna aveva 98 anni ed è stata una presenza fissa nella vita del Boss. Adele Zerilli, infatti, non era solo la mamma di Bruce Springsteen ma anche la sua segreteria e la sua musa ispiratrice. La donna, inoltre, era sempre presente ai concerti del figlio dove amava ballare con lui sotto lo sguardo dei fan del Boss.

Ad annunciare la morte della signora Adele Zerilli è stato lo stesso artista che ha deciso di farlo pubblicando sul proprio profilo Instagram un toccante video in cui balla teneramente insieme alla mamma. Elegante e moderna, nel filmato, la mamma del Boss si gode il tempo insieme al figlio che ha deciso di dirle addio condividendo uno degli ultimi momenti trascorsi insieme.

Le parole di Bruce Springsteen sulla madre Adele

«Ricordo mamma, mentre suonava la tua sveglia al mattino. Io me ne restavo ancora un po’ nel letto ascoltandoti mentre ti preparavi per il lavoro, il rumore delle scatolette dei trucchi sul lavandino. E poi tutte le signore nel tuo ufficio, i loro rossetti, i loro profumi, le loro gonne tese, quanto sembravi orgogliosa e felice ogni giorno quando tornavi a casa». Queste le parole con cui Springsteen ha voluto salutare la madre che, per lui, è stata una vera fonte d’ispirazione.

La donna, nata a New York il 4 maggio del 1925, aveva origini italiane e aveva tre figli e amava ballare come aveva raccontato lo stesso artista in uno dei suoi concerti. “Lei e le sue sorelle, donne che uscivano dagli anni Quaranta cariche di preoccupazioni, erano vere ‘dancing machines’ e conoscevano il trucco: il ballo, per loro, è sempre stato sopravvivenza. Ha sempre ballato e continua a farlo”, aveva detto.

