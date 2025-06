Bruce Springsteen risponde a chi lo ha accusato di essersi perso negli anni Novanta quando ha pubblicato un solo album.

Bruce Springsteen è pronto ad infiammare lo stadio San Siro di Milano, oggi lunedì 30 giugno 2025 con il suo concerto ma anche a dimostrare di essere ancora uno dei migliori artisti nel mondo. Bruce Springsteen non è solo un musicista ma un manifesto, con la sua musica, di tante generazioni. Musica che, ad un certo punto della sua carriera, è rimasta ferma per una precisa scelta del cantautore. Bruce Springsteen, infatti, non è solo il Boss della musica ma anche un padre presente che, ad un certo punto della sua vita, ha deciso di mettere da parte la carriera per dedicarsi alla famiglia.

Durante quel periodo, molti accusarono Springsteen di aver perso tempo. In realtà, durante quegli anni, pur dedicandosi alla famiglia, l’artista ha sempre continuato a fare musica come ha poi svelato lui stesso.

Bruce Springsteen e la verità sugli “anni bui”

Tra il 1992 e il 2002, Springsteen ha pubblicato un solo disco in studio, The Ghost of Tom Joad. e in tanto lo hanno accusato di aver trascurato la musica. «È successo per tutta una serie di motivi», spiega Springsteen. «Avevamo dei figli piccoli e non avevo alcuna voglia di lavorare con la band. Ero esausto. Ma ho continuato a lavorare a nuova musica, semplicemente non l’ho pubblicata», ha poi spiegato l’artista.

In ogni album, l’artista esprime una fase della sua vita e, in Faithless, una raccolta di brani composti per un film mai realizzato è ampio il concetto di famiglia: «Una collezione di canzoni davvero insolita che mi era stata commissionata per un film nei primi anni 2000. C’era un western che trattava alcuni temi spirituali. Ero in Florida con mia figlia e in un brevissimo periodo di due o tre settimane, credo di aver praticamente finito tutte le canzoni».