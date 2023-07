Bruce Springsteen, rinviato il concerto a Monza?/ “Il rischio c’è, sarebbe da incoscienti con il maltempo”

Nella giornata di domani, 25 luglio, a Monza è previsto l’attesissimo concerto del “boss” Bruce Springsteen, impegnato in un tour mondiale di cui quella di domani sarà l’ultima tappa europea. Per l’evento sono previsti oltre 70 mila persone provenienti da tutta Europa ed Italia, che si recheranno nella location del Parco della Gerascia. Tuttavia, c’è il concreto rischio che, a causa del maltempo annunciato, il concerto di Monza di Bruce Springsteen verrà rinviato, o cambierà quantomeno luogo. Nelle ultime ore, infatti, specialmente il seguito alle due bombe d’acqua che hanno colpito la Brianza, gli ambientalisti hanno inviato una lettera al sindaco, chiedendo che la situazione venga attenzionata per evitare vittime o disagi eccessivi.

Bruce Springsteen, rinviato il concerto a Monza?

Insomma, secondo gli ambientalisti il concerto a Monza di Bruce Springsteen presenterebbe diverse criticità. “C’è il rischio di caduta di alberi o rami“, spiega il Comitato del Parco, “l’arrivo di 70mila persone non farebbe altro che aggiungere un danno ai danni causati dal nubifragio“. Il riferimento è agli almeno 150 alberi, anche secolari, sradicati nei giorni scorsi, ma anche ai detriti ancora presenti nell’area del Gerascia. Il parco, secondo l’appello, “è un ambiente fragile” che andrebbe preservato, mentre “ci sono altre aree che potrebbero essere molto più adatte ad ospitare grandi eventi”.

Secondo la presidente del Parco, Bianca Montrasio, intervistata dal Giorno in merito al concerto di Bruce Springsteen a Monza, ospitare l’evento “dopo quello che è successo nelle ultime ore è davvero da incoscienti. Fare un concerto è una follia che non porterà alcun guadagno alla città. Gli unici a ricavarci vantaggi sono gli organizzatori. Ci chiediamo quanto spenderà il Comune tra vigilanza, pulizia e sicurezza senza avere alcun vantaggio in cambio”. Tuttavia, gli organizzatori del concerto di Bruce Springsteen a Monza hanno confermato che l’evento si terrà, spiegando in un video che l’area dedicata nel parco è completamente sicura e priva di problematiche. Lo stesso sindaco, Paolo Pilotto, ha sottolineato che “il concerto è confermato”, pur rassicurando che “tutta la zona rimane sotto controllo nel caso di dovessero verificare altri eventi meteorologici”.

