Bruce Willis, come sta/ La madre: “Sempre più aggressivo, reazioni lente”

Peggiorano le conduzioni di salute di Bruce Willis, a cui è stata diagnosticata la demenza frontotemporale. Marlene Willis, la madre dell’attore di “Die hard”, ha raccontato quanto straziante sia vedere peggiorare la salute del figlio: “Non è sicura che suo figlio la riconosca ancora”, ha spiegato Wilfried Gliem, cugino della madre di Willis, in un’intervista alla Bild. “Le sue reazioni sono molto lente, è sempre più aggressivo e non è più possibile avere una normale conversazione con lui. Anche se questo comportamento è normale nelle sue condizioni”, ha riferito una fonte vicina alla donna al giornale Marca.

Il 30 marzo 2022, a seguito di una diagnosi di afasia, i membri della famiglia di Willis – Demi Moore (sua ex moglie) e l’attuale moglie Emma Heming – avevano reso una dichiarazione ufficiale per rendere pubblica la pausa dell’attore dalla sua carriera.

Bruce Willis: la demenza frontotemporale

Il 18 febbraio 2023, la famiglia di Bruce Willis è tornata su Instagram per un aggiornamento sulle sue condizioni di salute: “La nostra famiglia esprime la nostra più profonda gratitudine per l’incredibile effusione di amore, sostegno e storie meravigliose che abbiamo tutti ricevuti da quando abbiamo condiviso la diagnosi originale di Bruce. Ora però, volevamo darvi un aggiornamento sul nostro amato marito, padre e amico poiché ora abbiamo una comprensione più profonda di ciò che sta vivendo”, si legge nel posto condiviso dalla ex moglie Demi Moore, dalle tre figlie (Rumer, Scout e Tallaluh) e dalla moglie Emma (con cui ha avuto due figlie). E ancora: “Le condizioni di Bruce sono peggiorate e ora abbiamo una diagnosi più specifica: demenza frontotemporale (nota come FTD). Sfortunatamente, le difficoltà di comunicazione sono solo un sintomo della malattia che Bruce deve affrontare. Anche se questo è doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara”.

