Bruce Willis diventa nonno/ E’ nata la bambina della figlia Rumer

Bruce Willis diventa nonno insieme all’ex moglie Demi Moore: l’annuncio sui social

Bruce Willis e la sua ex moglie Demi Moore sono diventati nonni della piccola Louetta Isley Thomas Willis, nata dalla figlia Rumer e il compagno Richard Derek Thomas. La bambina è venuta al mondo il 18 aprile con un parto in casa, ma l’annuncio è stato dato sui social più tardi.

“Amore puro per questo uccellino” scrive nonna Demi Moore, mentre la moglie di Bruce Willis, Emma Heming aggiunge: “La amiamo tantissimo“. La nascita della nipotina avviene in un momento molto complesso per l’attore, affetto da demenza fronto-temporale. La star del cinema continua comunque ad essere circondato dalla sua bellissima famiglia allargata. Willis e l’ex moglie, nonostante il divorzio, non hanno mai smesso di avere un forte legame che si è rafforzato ancora di più con la malattia. Con l’attrice Bruce ha avuto tre figli: Rumer, Scout e Tallulah.

Bruce Willis e la commovente dedica della moglie

In occasione dei suoi 68 anni, Emma Heming, moglie di Bruce Willis, ha dedicato al marito il video del loro matrimonio: “In occasione del nostro decimo anniversario di matrimonio, abbiamo deciso di rinnovare i nostri voti nello stesso posto in cui abbiamo detto “lo voglio” nel 2009. Sono così felice che l’abbiamo fatto“.

Il romantico video con in sottofondo il brano Fix You dei Coldplay è colmo di ricordi importantissimi per la coppia, un momento indimenticabile che ha unito tutti i membri della famiglia: “Cogli ogni opportunità per unirti e festeggiare con la famiglia e gli amici. Questi sono i momenti e le bellissime sacche di ricordi che puoi conservare per tutta la vita. Possiamo mantenere quei ricordi al sicuro e vivi per quelli che potrebbero non essere in grado di farlo”. L’ultima frase allude alle condizioni mentali di Bruce Willis, ai quali non c’è una cura.

