Bruce Willis e la malattia: come sta l’attore?/ La moglie Emma Heming: “Faccio ancora fatica…”

Bruce Willis, gli effetti nefasti della malattia: perse la memoria e l’uso della parola

Una delle star indiscusse del cinema internazionale continua a destare preoccupazione e tristezza tra fan e addetti e ai lavori. Stiamo parlando di Bruce Willis, alle prese da qualche anno con una grave malattia neurologica che prosegue nella sua fase degenerativa. Come riporta La Repubblica, l’attore è arrivato a perdere buona parte della memoria e pare non riesca più a proferire parola necessitando dunque di costante assistenza da parte di sua moglie Emma Heming.

Emma Heming – moglie di Bruce Willis – è sempre al fianco dell’attore e con lui sta portando avanti un percorso volto a mantenere viva la speranza oltre che a rendere dignitosa la fine della star di Hollywood. Come riporta il portale, la modella starebbe mettendo nero su bianco un libro dove racconta proprio gli anni al fianco del marito durante il calvario della malattia. Della pubblicazione se ne occuperà anche Maria Shriver, ex moglie di Arnold Schwarzenegger.

Emma Heming, moglie di Bruce Willis: “Lasciamo l’ufficio medico senza risorse o sostengo…”

“Sarà una guida ispirata a quanti cercano sostegno nel navigare un ruolo inedito della vita: quello di caregiver per chi soffre di demenza”. Questo sarà il tema del libro di Emma Heming – moglie di Bruce Willis – che sta assistendo l’attore in questa fase tragica della malattia dove la demenza senile lo ha ormai privato di buona parte della sua autonomia.

Come riporta La Repubblica, Emma Heming ha argomentato a proposito di quella che è in concreto l’esperienza di tutte le persone che si ritrovano in questa situazione: “Sono tutte storie simili: lasciamo l’ufficio medico senza risorse o sostegno e con diagnosi che faccio ancora fatica a pronunciare”. Bruce Willis può comunque contare sull’amore di sua moglie, pur avendone forse perso piena consapevolezza.

