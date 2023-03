Bruce Willis, la moglie commuove i social con il video delle nozze/ “Non potrà più…”

Bruce Willis compie 68 anni: il commovente gesto di sua moglie Emma Heming

Il mondo del cinema è stato di recente sconvolto dalla triste notizie della malattia di Bruce Willis, alle prese con una demenza frontotemporale. L’attore 68enne ha ricevuto l’affetto di fan e colleghi, in una battaglia che rischia di portare via all’interprete tanti ricordi di una carriera iconica oltre che di una vita ricca di affetto e amore. Proprio a proposito di amore, al fianco di Bruce Willis è sempre presente la sua famiglia in particolare sua moglie Emma Heming.

In occasione del compleanno di Bruce Willis, sua moglie Emma Heming ha deciso di condividere con suo marito e con tutti i suoi fan un momento speciale e denso di commozione. Attraverso il proprio profilo Instagram, la donna ha scelto di repostare un video risalente al 2019 e realizzato dalla prima moglie di suo marito, Demi Moore. Il cortometraggio sulle note di Fix You dei Coldplay ricostruisce i festeggiamenti del decimo anniversario di matrimonio proprio tra l’attore Bruce Willis e sua moglie Emma Heming. Di tutta la clip, la donna ha messo in evidenza tutti i momenti più romantici di quella cerimonia, scatenando fiumi di commenti commossi e densi d’affetto e nostalgia.

Bruce Willis, malato di demenza frontotemporale: la moglie Emma Heming lo aiuta a conservare i ricordi

Il video pubblicato da Emma Heming, moglie di Bruce Willis, mette in evidenza tutti i particolari più romantici di quella cerimonia valida per il decimo anniversario di matrimonio. Lei in uno splendido abito bianco, così come l’attore nonchè suo marito. Alla grande festa erano presenti anche le figlie: Mabel Ray ed Evelyn Penn, nel ruolo di damigelle. Spiccavano tra i presenti anche i figli del primo matrimonio di Bruce Willis con Demi Moore, Rumer e Scout, che hanno impreziosito quell’evento cimentandosi come band.

“In occasione del nostro decimo anniversario di matrimonio, abbiamo deciso di rinnovare i nostri voti nello stesso posto in cui abbiamo detto “lo voglio” nel 2009. Sono così felice che l’abbiamo fatto”. Questo l’incipit della didascalia scritta da Emma Heming sotto il romantico e commovente video pubblicato sui social, che aggiunge: “Cogli ogni opportunità per unirti e festeggiare con la famiglia e gli amici. Questi sono i momenti e le bellissime sacche di ricordi che puoi conservare per tutta la vita“. L’ultima frase della moglie di Bruce Willis è forse la più emblematica, un mix di malinconia e tristezza: “Possiamo mantenere quei ricordi al sicuro e vivi per quelli che potrebbero non essere in grado di farlo“.











