Bruce Willis non riconosce più Demi Moore/ “Quando l’attrice gli ha fatto visita non si ricordava più di lei”

Bruce Willis sta peggiorando sempre di più e secondo delle fonti vicine allo stesso attore, così come si legge sul magazine Closer Weekly citato da TgCom24.it, non riconoscerebbe più neanche la sua storica ex moglie, l’attrice americana Demi Moore. Stando a quanto emerso sembra che di ritorno da un viaggio la donna abbia fatto visita all’ex marito a cui è rimasta sempre molto vicina nonostante il divorzio (i Moore-Willis vivono come una vera e propria famiglia allargata), ma ha appunto constatato che l’amato attore della serie Die Hard, di cui uno dei capitoli è stato trasmesso in tv anche ieri sera, non si ricordava più chi fosse.

Demi Moore e Bruce Willis sono stati sposati per 13 anni e la donna è madre delle loro figlie Rumer, Scout e Tallulah, rispettivamente di anni 35, 32 e 29. Purtroppo si tratta di un chiaro segnale di peggioramento della malattia di cui soffre l’attore, la demenza frontotemporale che è assolutamente degenerativa, non può essere curata e solitamente colpisce persone che hanno un’età compresa fra i 40 e i 60 anni. Bruce Willis era da diversi mesi che era malato ma lo scorso febbraio era giunta la terribile diagnosi che ha causato un progressivo peggioramento delle sue condizioni fisiche, a cominciare da movimenti del corpo rallentati fino a difficoltà nel parlare.

BRUCE WILLIS NON RICONOSCE PIÙ DEMI MOORE: I MESSAGGI DI DOLORE DELLA FAMIGLIA

“E’ doloroso ma finalmente adesso sappiamo”, aveva raccontato la famiglia il 16 febbraio del 2023. Un insider a Closer ha spiegato, in merito al mancato riconoscimento di Demi Moore: “Demi ha potuto constatare che davvero non l’aveva riconosciuta”.

Sempre a febbraio un amico aveva svelato che l’attore non riconoscesse più la mamma, mentre continuava a riconoscere l’ex moglie, la compagna attuale e i figli, cosa che evidentemente non avviene più ora. Emma Heming, moglie di Bruce Willis, aveva invece detto lo scorso settembre: “La demenza è dura. È dura per la persona diagnosticata; è dura anche per la famiglia. Quando dicono che questa è una malattia familiare, lo è davvero. Lui è a conoscenza della sua condizione? È difficile saperlo”.

