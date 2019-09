Brucia l’appartamento dell’ex: uccide innocente/ Roma, 38enne fallisce vendetta

Voleva bruciare la casa del suo ex per vendetta, ma ha finito per uccidere una persona che con lei non aveva nulla a che fare. Una vicenda raccontata dai colleghi di Fanpage, che ci giunge da Roma. Lei, 38enne straniera, Nasrin, voleva vendicarsi del suo ex fidanzato, bruciandogli l’appartamento: ma invece di colpire lui ha ucciso un innocente. Il fatto risale allo scorso 7 giugno, quando, di mattina, la giovane si era recata nel palazzo dove viveva il precedente compagno di vita in compagnia di altri due sue connazionali, tutti provenienti dal Bangladesh: non voleva solo spaventarlo, ma voleva bruciare casa e ucciderlo. A incastrare la donna sono state le telecamere presenti sia fuori che dentro il palazzo, che mostrano appunto la 38enne entrare nello stabile dal portone con una tanica di benzina, per poi fuggire subito dopo aver appiccato le fiamme.

BRUCIA L’APPARTAMENTO DELL’EX: UCCIDE INNOCENTE

Nasrin, nonostante si fosse vestita di nero con l’aggiunta di un foulard per coprire il volto, è stata rintracciata dagli inquirenti, anche perché è proprio lei a scappare subito dopo che le fiamme si sono propagate nel palazzo. A morire, come detto sopra, un innocente, tale Salam, che dormiva nel suo letto al momento del rogo, e che non ha fatto in tempo a scappare dalla sua abitazione: i vigili del fuoco erano riusciti a fare irruzione nella camera e a trarlo in salvo, ma ormai era gravemente ustionato. Dopo le prime medicazioni era stato portato in condizioni disperate presso il più vicino ospedale, e negli scorsi giorni è morto dopo tre mesi di agonia. Un incendio di vaste proporzioni quello dello scorso 7 giugno, al punto che i pompieri erano stati costretti ad evacuare l’intero stabile, e che aveva provocato l’intossicazione di molte persone, in particolare, di una ragazza poi portata in ospedale per accertamenti. Le forze dell’ordine avevano capito sin da subito che non si era trattato di un incidente, e dopo accurate indagini erano risalite alla responsabile, che nella sua abitazione aveva ancora gli abiti usati quella mattina.

