Bruganelli “Adriana Volpe sogna di diventare conduttrice famosa”/ Stoccata al GF Vip

Sonia Bruganelli torna a colpire. Lo fa ancora una volta contro la sua amica-nemica Adriana Volpe e in diretta al Grande Fratello Vip. Tutto nasce quando in Casa viene mandata una clip che mostra un momento leggero riguardante le vippone che parlano dei propri sogni. C’è chi desidera diventare madre, chi come Lulù Selassiè vuole essere una popstar e chi, come sua sorella Jessica, vorrebbe diventare una presentatrice famosa. In studio Signorini commenta brevemente la cosa e si prepara a passare a un altro argomento quando viene interrotto da Sonia Bruganelli. L’opinionista torna sul tema sogni ed esclama: “Hai visto che Jessica ha lo stesso sogno di Adriana Volpe?” Signorini, non ricordando il dettaglio, chiede dunque quale sia tale sogno; Sonia dunque replica “Diventare una conduttrice famosa”. La stoccata arriva chiara e lascia la Volpe gelata, poi però replica a tono: “Ancora qua stai?” I toni però non sono tesi tra le due e si smorzano sul finale con una risata.

