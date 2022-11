Bruganelli asfalta Giaele: “Non ti interessa nulla di tuo marito Brad”/ “Insulti la nostra intelligenza!”

Sonia Bruganelli asfalta Giaele De Donà e Antonella Fiordelisi al GF Vip: “Anastasia e Genoveffa”

Di fronte al filmato di Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà gelose e pronte a criticare la nuova arrivata al Grande Fratello Vip Oriana, Sonia Bruganelli non può rimanere in silenzio. L’opinionista anzi lancia un attacco ad entrambe, partendo dalla Fiordelisi.

“Anastasia e Genoveffa la guardavano con l’occhio dell’odio, tra l’altro dicendo delle cose che non stanno né in cielo, né in terra, – esordisce la Bruganelli, che ad Antonella dice – anche perché i primi giorni devo dire che Antonella in costume l’ho vista tantissimo e non si preoccupava assolutamente.”

Sonia Bruganelli contro Giaele De Donà: “Basta insultare la nostra intelligenza”

L’attacco più pesante arriva però per Giaele De Donà: “Giaele che invece ipotizza che una ragazza come Oriana faccia con Antonino quello che ha fatto lei per imitarla, è semplicemente follia! – Tuona, tra gli applausi scroscianti del pubblico in studio. Poi conclude – Tu ti devi preoccupare del tuo matrimonio tesoro mio! Tu stai facendo un interrogatorio a quel pover’uomo di Antonino che, tra l’altro, è un ragazzo educatissimo che ti ascolta e sta sempre a sentirti, e poi vieni ad insultare la nostra intelligenza facendo finta che ti interessa di quel pover’uomo che hai lasciato fuori? Ma è follia!”

