Bruganelli contro Artur all’Isola dei Famosi/ “Pura strategia la sua, salva Samuel perché forte al televoto”

Sonia Bruganelli contro Artur Dainese nella decima puntata dell’Isola dei Famosi. Il modello ucraino si è ancora una volta graziato al televoto, avendo la meglio su Greta Zuccarello, che è stata eliminata. Al momento della catena di salvataggio successiva alla prova di resistenza, inoltre, è stato a sorpresa scelto da Alvina Verecondi Scortecci. “Vorrei per una volta provare ad evitargli la nomination”, ha affermato. A far discutere, tuttavia, non è stato questo.

Lo studio infatti ha contestato piuttosto la scelta successiva di Artur Dainese stesso, che ha deciso di salvare Samuel Peron. “Non farti suggerire, usa la tua mente indipendente per scegliere chi salvare”, lo aveva avvisato la conduttrice Vladimir Luxuria. E in effetti la presa di posizione è stata sorprendente: “Ho deciso di scegliere una persona con cui inizialmente non ho stretto amicizia, ma adesso mi sta molto simpatico e gli voglio bene”, ha affermato il naufrago. La sua spiegazione però non ha convinto l’opinionista Sonia Bruganelli.

Il botta e risposta tra Artur Dainese e Sonia Bruganelli all’Isola dei Famosi

Sonia Bruganelli ha subito criticato il comportamento di Artur Dainese. “Non è una sorpresa, è strategia pura. È normale, ha visto che Samuel ha vinto tante nomination come lui. Non gli conviene mettersi contro il pubblico di Samuel. Non è stupido. Lo fa per mestiere”, ha affermato. È della stessa idea anche l’ex naufrago Joe Bastianich, che poco prima aveva sottolineato il fatto che il concorrente ha partecipato anche a tanti altri reality show. “Per lui è un mestiere, quando si sveglia a casa a Milano accende il fuoco”, ha scherzato.

Artur Dainese però non l’ha presa bene. “Non so perché tu stia dicendo questo, ma non è vero. È come ho detto. Dopo essere stati due settimane nello stesso gruppo, ho rivalutato Samuel. Poi pensala come ti pare”. Se da un lato è riuscito a convincere la conduttrice Vladimir Luxuria, non è successo lo stesso con Sonia Bruganelli: “Certo, ci credo, figurati se me lo direbbe se fosse così”, ha chiosato. Intanto, il salvataggio non è stato ben accolto neanche da Samuel Peron stesso, che ha deciso comunque di nominare il naufrago: “Lui mi è sembrato sincero. Non so quale possa essere stato il suo pensiero di fondo nel salvarmi. Io però sono coerente con me stesso. Con lui ho legato pochissimo, a differenza di altri”.











