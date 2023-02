Bruganelli contro Spartani al GF Vip: “Accordi per nomination”/ Web sbotta e incastra Antonella con un video

Sonia Bruganelli accusa gli Spartani al GF Vip e mostra un video compromettente

Sonia Bruganelli ha più volte espresso la sua posizione in merito alla spaccatura in due gruppi presente nella Casa del Grande Fratello Vip. L’opinionista ha infatti palesemente criticato il modo degli Spartani, schierandosi apertamente dalla parte di Antonella Fiordelisi, del gruppo opposto a questo. A lei ha più volte assegnato l’immunità, salvandola dalla possibile eliminazione dalla Casa.

Un atteggiamento quello della Bruganelli che ad alcuni utenti del web appare fin troppo schierato e, dunque, poco obiettivo ai fini del commento del reality. È proprio questa impressione che alcuni hanno avuto quando Sonia questo pomeriggio ha twittato un video che metterebbe in evidenza gli accordi degli Spartani per preferiti/nomination.

Sonia Bruganelli Vs Spartani, il web però la accusa: “Lo fa anche Antonella” e mostra il video

“Basterebbe dichiararlo” è la frase che la Bruganelli ha affiancato al video in questione, che denuncia dunque un comportamento negato dai concorrenti ‘spartani’. Il web, e soprattutto i fan degli Spartani, non ci sta, motivo per il quale, in risposta al video di Sonia, sono stati twittati alcuni video che mostrano come anche la Fiordelisi e il gruppo dei Persiani si mettano d’accordo per chi votare.

Da qui molti messaggi d’accusa alla stessa Bruganelli, come questo molto duro: “Scusami perché non commenti anche il video di Nikita e Antonella che si mettono d’accordo? Anche loro non l’hanno ammesso. Ti piace guardare quello che ti fa comodo, giustificando la tua protetta. Sei una pagliaccia!” Accusa alla quale Sonia non ha al momento replicato.

Non è un obbligo dichiararlo e non va contro il regolamento accordarsi! In ogni caso, chi è senza peccato scagli la prima pietra 👋 #incorvassi #gfvip pic.twitter.com/kuacCDS7Os — meandmilli (@meandmilli) February 27, 2023













